2019保險信望愛／AIA友邦人壽「利率變動型終身險」奪商品創意優選

▲由AIA友邦人壽協理郭冠廷（中）偕行銷部團隊同仁共同領取第21屆信望愛獎「最佳商品創意獎」優選。（圖／AIA友邦人壽）

財經中心／台北報導

AIA友邦人壽第七度榮獲保險信望愛獎「最佳商品創意獎」優選殊榮，AIA友邦人壽總經理侯文成5日表示，創新不是口號，創新更需要結合保險的保障真諦，才能協助民眾完成全方位保險保障規劃。

AIA友邦人壽針對目標客群現況，以「All in One」的概念開發「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」，涵蓋身故、祝壽、失能以及老年醫材購置補助的保障內容，獲現代保險信望愛獎肯定，榮獲第21屆「最佳商品創意獎」優選之殊榮，此為AIA友邦人壽第七度獲此獎項的肯定。

侯文成認為，保險本身是轉嫁風險的有力工具，又具有資產傳承的功能，如何結合保險的不同保障面向，打造出能讓民眾信賴與依靠的商品，進而擁有更健康、更長久的美好的生活，是AIA友邦人壽保持不斷創新的原動力。

中高資產族群對保險規劃的期望，除追求資產穩定成長，亦希望意外事故發生時能不對家庭生活品質產生影響，避免啃蝕所積累的財富、或影響到他們為下一代所安排的資產保全與傳承。

▲AIA友邦人壽行銷部協理郭冠廷（左二）從中華民國精算學會理事長林昭廷（右二）接下保險信望愛獎「最佳商品創意獎」優選獎座。（圖／AIA友邦人壽提供）

「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」提供意外失能、特定意外身故、失能扶助、豁免保費等多面向保障，協助提早做好轉嫁意外失能威脅；且其「回饋分享金」的機制，讓保戶有機會透過宣告利率機制達到資產成長的目的，做好對抗通膨、累積資產及資產傳承的準備。

此外，「友邦人壽滿扶保利率變動型終身保險」獲得評審肯定的另一項特色，是提供「所有給付項目皆有機會隨宣告利率增加而變大」的商品功能，而非僅有壽險部分會隨宣告利率增加而變大。

當宣告利率大於預定利率，且保戶回饋分享金給付方式選擇「購買增額繳清保險」時，其身故或祝壽、失能給付、老年醫材購置補助的保障因為都是按「總保險金額」比例給付，所以保障將跟著變大，真正協助保戶落實安家照顧，對抗通膨之風險。