2019保險信望愛　富邦人壽抱走最大獎「年度最佳保險公司」

▲富邦人壽勇奪2019保險信望愛獎全場最大殊榮「年度最佳保險公司」，由總經理陳俊伴（左3）率領經營團隊高階主管，獲金管會副主委黃天牧（右4）頒發獎項。 （圖／業者提供）

財經中心／台北報導

人壽保險是造福人群、穩定社會的力量，富邦人壽持續秉持共好精神，不斷精進專業知識提供民眾卓越服務，更發揮企業的社會影響力，將正向力量深化至台灣各個角落，致力追求非凡、至善的台灣社會。2019保險信望愛獎5日於國父紀念館舉行頒獎典禮，富邦人壽抱回今年全場最大獎「年度最佳保險公司」殊榮，並榮獲11項大獎、6項優勝，為業界獲獎最多之壽險公司，成績斐然備受認可。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，富邦人壽秉持穩健經營，以企業永續發展為核心，凝聚業務實戰力、商品創新力、科技數位力、溫暖價值力、在地共好力等五力掌握市場趨勢、維持穩定成長，亦透過暖心且高效率的客戶服務給予大眾及時協助，展現國民品牌服務台灣市場之決心，未來富邦人壽會積極尋求突破、放眼全球，朝亞洲壽險市場第一品牌努力邁進。

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▲富邦人壽榮獲「最佳企業社會責任獎」，總經理陳俊伴（左）從金管會主委顧立雄（右）手中接獲殊榮。 （圖／業者提供）

氣勢如虹、續創佳績 富邦人壽勇奪全場最大獎

富邦人壽今年榮獲保險信望愛獎全場最大殊榮「年度最佳保險公司獎」，與時俱進、掌握數位科技發展趨勢，重視人才養成與專業訓練，一直是富邦人壽不斷前進的能量，以提供縝密且妥善的全方位客戶服務，並聆聽社會趨勢與期待，積極將企業正向影響力的種子，播灑到全台各鄉鎮地區，藉由服務據點的布局與拓展，不僅給予大眾全面的保險保障服務，也將企業守護失智、關懷高齡的力量深入在地鄉鎮，傳遞回饋社會的共好精神，攜手全民共創樂齡生活。

持續深耕積極拓展 邁向Double A新紀元

專業，是保險規劃及服務的起點，富邦人壽以系統優化學習、教練領航輔導雙管齊下積極養成專業人才，藉由保險科技（InsurTech）全面整合服務，且全員貫徹法遵訓練，持續深化品牌誠信，獲「最佳保險專業獎」。富邦人壽持續推動組織發展年輕化，打造「Double A」人力與產能並重的通路模式，勢展現集團跨售特色，從產險需求切入給予民眾全面的保險保障規劃，滿足廣大客群，打造高心佔率的國民品牌，獲得「最佳通路策略獎」佳績。同時也規劃整合傳播策略，傳遞「在你的主場發熱發光」之品牌信念，展現業務團隊勇於挑戰、樂於服務之正面形象，拿下「最佳整合傳播獎」。

關懷力量拓展全台 守護失智社會共伴

為建構保障防護網，富邦人壽領先業界推出首張經主管機關核准之弱體外溢保單「富邦人壽智糖人生定期健康保險」（簡稱智糖人生），提供糖尿病弱勢族群保障選擇，強化患者自主健康管理意識，藉由糖化血色素穩定控管可享保費折減方式，摘下「最佳商品創意獎」。

2018年台灣邁入高齡社會，富邦人壽結合大學社會責任（USR）攜手校方與學生之力，走進社區用行動表達關懷，榮獲「最佳保險教育貢獻獎」，截至2018年推估台灣失智症患者已超過28萬人，富邦人壽亦聚焦關注高齡、失智議題，首創推廣醫師確診送失智協尋手鍊模式，與全台100個失智相關診科醫師合作，第一線及時給予照護資源，獲得「最佳社會責任獎」；促進社會共融是富邦人壽的使命，兼顧完善的金融服務與社會責任，更是責任的表現，期待能發揮企業影響力，將正向的力量帶到社會每個角落。