輕熟女「網約激戰」後悔了...　竹科男：3小時做3次她都沒拒絕

▲小玉與工程師相約到旅館床戰3次後，卻反悔提告。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名工程師林男與網友約炮後又遭到提告，不過檢察官發現，兩人在事前就知道要到旅館開房也可能發生性關係，且開房3小時還做了3次都沒出口制止或拒絕，顯見林男並無妨害性自主的犯意，雖受害女自稱有憂鬱症，但整個過程都是清楚明瞭，因此認定林男犯罪嫌疑不足。

輕熟女小玉(化名)自述遭到竹科工程師林男(化名)利用她罹患憂鬱症、恐慌症，心靈脆弱之時，帶往旅館開房炒飯，小玉媽媽因此帶著女兒前往警局控告林男乘機性交罪嫌。

不過，收到傳喚到案的林男卻大呼冤枉，林男向檢警表示，當天是小玉主動表示要到新竹玩，且事先2人也說好要到旅館開房，當天的過程兩人都感到愉悅，甚至還做了3次，小玉更沒提過自己有憂鬱或焦慮症。

小玉表示，的確是自己主動約出遊，對方來之前就有給她「心理建設」要去旅館開房，所以她知道兩人接下來會發生關係，只是，兩人登記3小時的休息客房後，小玉雖想反悔，卻又不好意思說出口，當天總共「激戰」3次。

檢方認，依小玉陳述內容，林男的確事前即告知可能與她發生性關係，小玉也沒拒絕或反對，仍與對方前往旅館開房，且床戰過程中還是沒有反抗或拒絕，甚至還發生3次性關係，顯見林男並無妨害性自主的犯意，雖小玉自稱有憂鬱症，但整個過程都是清楚明瞭，因此認定林男犯罪嫌疑不足。

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