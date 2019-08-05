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新竹女劈腿前任卻告他　「一起看2人演愛情動作片」還他清白

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▲▼偷吃、不倫、偷情、婚外情、小三、偷拍、劈腿、出軌。（圖／翻攝pakutaso）

▲葉男拿出與小莉炒飯畫面，其中還有2人一起「回顧精彩畫面」影相。（示意圖／pakutaso）

記者陳凱力／新竹報導

新竹女小莉與男友葉男分手後，仍繼續劈腿吃「回頭草」，她同意葉男「一個月見四次」，卻在之後控告葉男性侵她長達一年。檢警調查後發現，小莉單方面指控葉男出言恫嚇卻無其它錄音、影可以證明，而葉男卻拿出2人炒飯的錄影畫面，影片中小莉毫無反抗、拒絕表現，甚至還有與小葉一起「回顧」畫面，檢分因此做不起訴處分。

小莉(化名)表示，自己和葉男(化名)原為男女朋友，因為提出分手卻惹怒對方。葉男威脅她，要乖乖聽話，否則自己和家人就會有事，小莉因此從2017年4月起長達將近一年的時間，遭到葉男多次帶往汽車旅館強制性交得逞。

葉男坦承與小莉發生性行為，卻堅決否認有妨害性自主等犯行，葉男表示，當時小莉已有新男友，卻同時劈腿於他，更同意1個月見面4次，自己從未恫嚇小莉。

檢方調查，小莉雖指控葉男恐嚇自己，但卻無錄音、錄影等證據，而葉男卻提出與小莉多次性行為的影片及翻拍畫面，畫面中，小莉神情自若、未見反抗，甚至還與葉男一起「回顧」2人炒飯的錄影，與一般被害人受害時心生嫌惡、畏懼而意欲疏離之反感之情況不同。

檢方認，除小莉單方面陳述指控外，並無其他積極證據足以證明葉男有以強暴、脅迫或其他違反意願方式與小莉性交、猥褻，依「罪證有疑，利於被告」原則，應認被告犯罪嫌疑不足，為不起訴處分。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pakutaso、達志示意圖供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pakutaso、達志示意圖許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：性侵,前男友,劈腿,回頭草

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