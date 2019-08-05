高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵　媽願原諒：我只有一個兒子

▲母親當街呼救，由一名少年報案，全案才曝光。（示意圖／CFP）

記者陳俊宏／綜合報導

高雄市一名逆子向殘障母親討800元，遭到拒絕後，竟當街推倒坐輪椅的母親性侵，時間長達2分鐘。母親雖遭侵犯，但仍替兒子求情求法官輕判，「被告對我做這種事情，我也願意原諒他，因為被告是我兒子，我只有一個兒子。」法官痛斥被告悖於人倫、行徑惡劣，判8年4月徒刑。

判決指出，男子前科累累，曾因妨害性自主、竊盜、妨害自由、加重強制性交被判刑，未料出獄後不到兩個月，又犯下這起逆倫案件；他和母親居無定所，倚賴下肢殘障、領有重度身心障礙證明、不良於行的母親乞討維生。

根據判決，2018年1月，男子推乘坐輪椅行乞的母親到候車亭休息，因向對方討錢遭拒，先用力推她的輪椅，使她從輪椅跌落地上，還用輪椅輾壓使她頭部、腹部鈍傷；甚至不顧她抗拒、哭泣，脫掉她的褲子，當街以手指性侵長達2分鐘，造成下體兩處撕裂傷。母親大聲呼救，由一名少年報案，全案才曝光。

▼高雄逆子討不到800元，竟推倒母親性侵。（示意圖／CFP）

母親證稱，當下遭侵犯過程中，「我會痛且有哭」，之後兒子離開，她才請在公車站等車的人幫她叫救護車。報案的少年也證稱，當時告訴人下半身沒有衣物且在哭泣，她說找人救她。附近店家員工表示，看到被告用力推輪椅使告訴人跌倒在地，推輪椅輾壓3次以上，她因疼痛哭叫很大聲。

根據驗傷報告，在被害人下體採到和男子相同的DNA。雖母親遭侮辱，但仍替兒子求情，「我願意原諒被告，給被告一個機會，請鈞院從輕量刑。被告對我做這種事情，我也願意原諒他，因為被告是我兒子，我只有一個兒子。」

但高雄地院法官認為，告訴人年事已高，下肢又不良於行；而被告正值壯年、四肢健全，理應負擔照顧告訴人之責，但不思自食其力以求溫飽並奉養告訴人，反由告訴人以每日外出乞討，及領取社會補助作為經濟來源。

法官痛斥，被告所犯悖於人倫、行徑惡劣，造成告訴人傷害甚深，且始終否認犯行，量刑不宜過輕，依犯傷害直系血親尊親屬罪且累犯，處有期徒刑8月；又對身體障礙之人犯強制性交罪且累犯，處有期徒刑7年10月，應執行8年4月。全案可上訴。