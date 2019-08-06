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新銳設計師卡洛馬蘇德探索世界上的故事　「阿拉伯娃娃」表達女性的美麗與智慧

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對未知世界的探索，是卡洛・馬蘇德創作的關鍵。他和世界各地的工匠、設計師合作，通過創造人、文化和材料之間的獨特組合來講述在當地發現的新故事。

黎巴嫩新銳設計師卡洛・馬蘇德（Carlo Massoud）從黎巴嫩藝術學院和瑞士洛桑藝術學院畢業之後，開始在紐約Nasser Nakib建築事務所為高端住宅專案設計傢俱和建築細節。2013年，他開始以獨立設計師身份工作，在世界上不同的地區探索，和當地的工匠合作，用人、文化和材料的共同作用來講述發現的故事。



▲ 新銳設計師卡洛·馬蘇德來自黎巴嫩，行走在世界各地尋找新故事。

「阿拉伯娃娃」是卡洛第一件被廣泛關注的作品。黎巴嫩是中東最開放的國家，可是仍有很多阿拉伯國家女性被遮在面紗後面。這個設計最初的版本是4個黑色木質娃娃，每一個都有自己的名字，但卻是一樣的圓錐外形，只有表情可以區分它們。玩偶被設計成中空的，用以藏匿貴重物品。設計師希望用這樣的作品向女性被隱藏的美麗和智慧致敬。卡洛・馬蘇德和姐姐瑪麗－林恩（Mary-Lynn Massoud，陶瓷家）一起合作設計了作品「屍檢」，講述非洲女性的故事。在南非有一種專門為年輕女性製作的生育娃娃。每個娃娃都由手工製作，母女世代相傳，來祐護女性生育。後來逐漸在整個非洲大陸流行，娃娃的外形和服裝根據地區和風俗而有所不同。「屍檢」系列有6個不同的凳子，由南非的匠人用當地的青銅和陶瓷製作。馬蘇德姐弟用木頭表面的傷疤來象徵生育，像法醫一樣試圖通過這些傷痕來揭示某些細節。



▲ 2015年，卡洛用黃銅鑄造的“阿拉伯娃娃”（Arab Dolls），表達了對面紗後阿拉伯國家女性的美麗和智慧的崇敬。 

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文章來源／INTERNI
文字／王璐璐
圖片、設計／Carlo Massoud，Sandra Chidiac

（完整文章請看城市美學新態度

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