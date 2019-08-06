不一樣的月曆　台科大學生繽紛設計奪紐約TDC銀獎

▲台科大設計系團隊打造月曆與書籤組「未命名資料夾」，獲紐約字體藝術指導俱樂部視覺傳達設計競賽銀獎。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

台科大設計系團隊打造月曆與書籤組「未命名資料夾（Unnamed Folder-Calendar）」，該作品榮獲紐約字體藝術指導俱樂部視覺傳達設計競賽（TDC Communication Design Competition）銀獎殊榮，成為國內首次獲得該獎項的學生團隊，作品也將在北美、南美、歐洲、日本、台灣等世界各地展出。

TDC NY設計競賽分為傳達設計類（Communication Design）與字型設計類（Typeface Design），並細分一般組與學生組，每年吸引來自世界各地約三千件作品參賽，最終評選出前三名作品並頒發獎金1000元、500元、300元美元，獲獎作品將可參與該年度的世界巡迴展覽至各地展出。

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▲台科大設計「未命名資料夾」月曆獲得紐約TDC設計競賽傳達設計類銀獎。（圖／台科大提供）



「未命名資料夾」由台科大設計系教授鄭司維指導，設計所學生許智偉、蘇筱雯、林辰蔚共同設計。作品顛覆傳統的月曆樣式，以特殊的印刷技術呈現繽紛色彩，搭配變化多端的排版樣式，呼應一年四季氛圍的變換，作品已商品化並售出限量的200份月曆組。



許智偉表示，作品運用孔版印刷及多樣的後加工，創作螢光色等一般印刷廠做不出的特殊顏色，並以四季為主軸搭配每頁色彩，展現四季不同的風情。除此之外，每個月的月曆編排設計皆不相同，分別有不同的圖形與顏色，每翻一頁都是驚喜，傳達出新的一年充滿未知性，但同時也對未來充滿期待的心情。

▲台科大設計系團隊設計月曆與書籤組，以特殊的印刷技術創作繽紛色彩，呼應一年四季氛圍的變換。（圖／台科大提供）



許智偉指出，這原本是台科大設計所研究生選修課「視覺傳達設計創業實務」成品，設計所的同學必須能實際設計產品製作產品且實際銷售，過程中要學會如何定位產品、找尋客群、定價並且控制成本，不只是設計，能讓自己更了解設計創業的實務工作，也很開心有這麼多人願意購買月曆回去收藏，更期待看到自己的作品到世界各地展出。

台科大校長廖慶榮表示，除了學生參與國際競賽，台科大設計系也協助TDC年度展覽台灣站策展多年，學生們能近距離欣賞獲獎作品的編排與印刷質感，從他人優秀的作品中擴展視野並培養設計靈感。

「紐約字體藝術指導俱樂部」成立於1946年，是世界上第一個以字體設計為主題的專業團體，由該協會舉辦的字體設計競賽是世界重要的國際平面設計競賽之一，對於字體設計的發展深具影響力。這個競賽也是也是教育部鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽獎勵要點的第一等競賽。