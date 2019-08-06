四技二專聯登放榜！錄取率93.4％　商管、餐旅、設計錄取人數最多

▲四技二專今放榜，錄取率93.4％。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

108學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生今（6日）上午10點在技專校院招生委員會網站公告錄取榜單，並開放考生上網查詢。錄取生報到註冊通知單，將由各錄取學校寄發，錄取生亦可逕向所錄取學校查詢。

今年四技二專聯合登記分發入學招生共有77所公、私立科技校院，分20招生群類別，提供2,815個系科（組）、學程參與招生。實際招生名額計有一般生名額35,574名、特種生外加名額11,575名，總招生名額合計為47,149名。

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根據技專招聯會統計，今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記資格之可報名人數為32,990人，較107學年度減少1,742人，其主因應為108學年度報名四技二專統測人數比107學年度減少5,448人。本招生完成上網選填登記志願人數，計有一般生30,458人、特種生384人（含原住民生334人、退伍軍人22人、僑生25人、政府派外工作人員子女3人），合計30,842人。

經依考生選填登記之志願序統一分發，錄取人數計一般生28,643人、特種生161人，合計28,804人，分發錄取率為93.4％(高於107學年度之90.9％)。各群類招生名額與錄取人數最多之前5群(類)依序為商業管理群、餐旅群、設計群、電機與電子群資電類及機械群。

聯合會主任王錫福提醒，考生對分發結果如有疑義，可至技職招聯會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必在7日12點前，以傳真方式向委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。