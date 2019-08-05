12座共融公園同步改善　中市府：「美樂地」計劃讓坐輪椅也能盪鞦韆

▲盧秀燕主持12座共融公園改善工程開工，未來將讓爺奶兒孫一起玩。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府推出「台中美樂地（Taichung Melody）」計畫，推動共融公園及兒童遊戲場安全，市長盧秀燕5日主持12座公園聯合改善工程開工典禮時表示，今年總共會改善33座老舊公園，讓每一個孩子都能在遊戲中得到發展、挑戰可以滿足，讓爺奶融入親子遊戲。

建設局上午舉辦西屯區12座共融公園改善工程聯合開工典禮，包括立法委員張廖萬堅、市議員黃馨慧、張廖乃綸、林祈烽等人出席，祈求工程順利完工。

盧秀燕表示，公園是城市裡非常重要的區域，與市民的生活需求息息相關，因此市府提出「台中美樂地（Taichung Melody）」計畫，全面改善台中市老舊公園，並新闢新的友善共融公園，讓小孩有更好、更安全的發展空間，也提供市民友善的遊戲休憩環境。

西屯區友善共融公園改善計畫包含青海、朝貴、上德、甘肅、福林、福聯、福瑞、大弘、大仁、三信、世貿及洛陽公園共12座公園，總經費約2千4百萬元，其中10座預計年底完工，其餘2座公園明年完工。

建設局長陳大田指出，部分共融公園將導入鳥巢親子鞦韆、旋轉杯，讓父母、爺奶也能與兒孫一起共玩；還有「輪椅鞦韆」，讓坐輪椅的小朋友也能體驗盪鞦韆的樂趣，希望在共融公園裡，「遊戲」不再是可望而不可及的夢想，從幼齡到老齡、甚至是身障人士都能安全使用遊樂設施，提升親子生活品質，也讓每一位台中的小朋友發展需求可以得到滿足。