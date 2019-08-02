新北兒童藝術節「未來怪獸島」　連續10天不間斷嗨翻天

▲ 新北兒童藝術節今登場，紙風車《巫頂看世界》首度戶外演出嗨翻天。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

暑假最大的放電場2019新北市兒童藝術節「未來怪獸島」2日正式開園！連續10天，在新北市民廣場帶來不間斷的精彩節目。開幕秀由紙風車劇團，首次在戶外演出的《巫頂看世界》，精彩的演出逗的臺下觀眾目不轉睛。

侯友宜表示，新北市兒童藝術節，每年都給大小朋友帶來許多豐富多元又有趣的藝術體驗及演出，邀請了國內外15件裝置藝術作品，還有視覺裝置藝術表演，來自於西班牙的巨型人偶Big Dancers，會與我們台灣的電音三太子共同演出。市府大廳還有新北市的博物館導入科技，推出多項多媒體藝術設施等，希望可以拉近孩子和藝術的距離，激發孩子透過想像與創意。

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▲ 新北市兒童藝術節盛大開幕。

文化局表示，今年兒童藝術節以「未來怪獸島」為題，市民廣場化身為一座充滿怪獸的童趣樂園，有怪獸裝置藝術、來自西班牙藝術裝置-Big Dancers首次來台！結合在地表演團隊Luxy Boyz &三太子尬舞，還有日本Gear theatre帶來創新啞劇、風神寶寶兒童劇團、「YOYO哥哥姐姐」帶來全臺首創兒童電音趴、FOCA福爾摩沙馬戲團等，輪番演出。

活動現場打造出一個個太空站，營造出未來城市空間，讓小朋友玩耍、學習的空間，小朋友可以在這體驗不同互動遊戲，市府1樓大廳規劃科技藝術體驗區，包括「魔幻考古沙坑」，在大廳打造一座巨型室內沙坑，營造奇觀，小朋友可以感受現實與虛擬結合的藝術科技體驗。

▲ 新北市兒童藝術節盛大開幕，開幕秀由紙風車劇團精采演出。

兒童藝術節重頭戲「歡樂變裝大遊行」將於4日下午4時歡樂登場，將環行市府大樓及市民廣場一圈，有超過25組表演陣列，更廣邀市民朋友變裝參與，今年將特別編隊為市民怪獸組，成為陣列的一環，跟著所有表演者一起昂首闊步。

此外，為讓親子有更多暑期歡樂的回憶，讓新北市成為兒童的放電場，文化局更在兒童藝術節之後，串聯新北市15處藝文場館，加碼推出「藝術大富翁」活動，即日起至8月底，邀請爸爸媽媽帶著孩子到處逛博物館、玩遊戲、抽日本東京來回機票等大獎！而兒童藝術節活動期間，每日現場還有來園禮，更多的活動訊息可上「2019新北市兒童藝術節」活動官網查詢：http://www.newtaipei-summer.tw。

▲ 新北市兒童藝術節盛大開幕，紙風車《巫頂看世界》首度戶外演出。