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山洪暴發9死！倖存男岸邊見遺體「穿女友鞋子」崩潰…掀白布狂做人工呼吸

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▲▼湖北山洪。（圖／翻攝自《人民網》）

▲湖北山洪爆發，目前已有9人死亡。（圖／翻攝自《人民網》）

記者柯振中／綜合報導

「拼命進行人工呼吸、心肺復甦，但女友沒有任何回應…」湖北恩施鶴峯縣躲避峽4日發生山洪，導致當地多人受困，目前已有9人死亡、4人失聯。當時正在峽谷遊玩的阿海（化名），因為山洪與女友失聯，沒想到他被救出後，卻在岸邊看見蓋著白布的遺體，這具遺體穿的鞋子「正是女友的鞋子」，讓他當場崩潰。

綜合陸媒報導，阿海是湖南株州人，當時與女友前往鶴峯縣遊玩，與另外8名遊客前往躲避峽，搭乘橡皮艇遊玩。阿海指出，當時下著小雨，但大家沒太在意。

不過，就在某處灘塗（海灘、河灘與湖灘的總稱）休息時，阿海聽見峽谷山上有巨大聲響，隨後溪水急速暴漲。阿海當時要求女友抓住峽谷附近的大石頭，自己卻被洪水沖走。

阿海表示，自己在水中載浮載沉，意識漸漸模糊時，剛好抓住了一艘翻覆的橡皮艇邊緣，隨後被下游的船務工人救起。被救出後，阿海與其他獲救遊客被救護人員送到下游的安全地區。

▼當地救難隊連夜搜救。（圖／翻攝自《人民網》）

▲▼湖北山洪。（圖／翻攝自《人民網》）

到達安全地區後，阿海看著岸邊擺著幾具被白布蓋著的遺體，其中有一具遺體「穿著自己女友的鞋子」，他立刻撲上去揭開白布，對著女友進行人工呼吸、心肺復甦，但女友卻沒有任何回應，讓他當場崩潰。

據了解，躲避峽位在鶴峯縣容美鎮屏山村，又被稱做北緯30度最後的「桃花源」，雖然沒有正式開放，屬於未開發景區，但每年能吸引許多遊客。

當地居民看見躲避峽的觀光商機，開始擔任無牌導遊，帶領前往踏青的遊客進入峽谷探險。不過，鶴峯縣政府曾宣布，將「無限期關閉」躲避峽景區，但許多愛冒險的遊客仍私自前往，造成當地事故頻傳。

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關鍵字：山洪,山洪暴發,躲避峽,鶴峯縣

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