通靈港女盂蘭盆節現場直擊　阿飄搶食比電影喪屍出籠逼真

▲港台兩地都有鬼月祭拜習俗，台灣稱為中元節，香港則是沿用佛教傳統稱為盂蘭盆節。（圖／記者季相儒攝）

記者洪菱鞠／台北報導

農曆七月鬼門開，港台兩地都有鬼月祭拜習俗，只是台灣稱為中元節，香港則是與日本、越南一樣，沿用佛教傳統稱為盂蘭盆節，主要祭祀時間在七月十四。香港作家陶貓貓在個人的靈異奇談新作《見鬼之後：通靈港女陰陽眼實錄與靈譯告白》，完整記述她從5歲開始至今的陰陽眼實錄，其中一篇就談到她在盂蘭節「看見」普渡時的盛況。

●精選書摘

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說起燒祭品，每逢農曆七月十四盂蘭節燒街衣（類似台灣中元節設食普渡孤魂野鬼），我總會見到很多遊魂野鬼，抱著一大堆金銀和衣服，還有像缺氧時忽然獲得氧氣般，大口大口猛力地吸食祭品的氣味，偶爾也會見到搶食的情況。最深刻的一次見到有位嬸嬸，她只準備了一磚豆腐和一份衣紙，當她開始燒衣時，遊魂們蜂擁而上去搶那份衣紙和豆腐，場面真的跟電影中的喪屍出籠差不多。



有一回，我跟我媽去普渡布施，當我拿出祭品時， 頭頂上的街燈突然熄滅了。我心知不妙，抬頭一看，眼前只有一個穿上整齊西裝的男性靈體等著。以我經驗來說，這幾乎是不可能的，因為每次盂蘭節我都會看見一批批的遊魂野鬼，一臉迫不及待的樣子圍滿普渡者四周，但這次……



「我要吃燒肉飯！」那西裝男靈體向我咆哮著。第一句我裝聽不到， 接著它再對我咆哮說我：「妳不用裝作看不到，我知道妳是看得到的，我要吃燒肉飯。」這麼惡，應該是這一帶停留得比較久的地痞流氓吧！那時我媽正在燒東西，我若突然跟她說要加料，她必定會被嚇到。而且已經晚上十點多了，我去哪裡弄一盒燒肉飯來呢？總之，根本就不應對這樣的無賴和不禮貌的靈體就範。

之後一個晚上，我如常在家附近夜跑，突然耳機沒有聲音，大概是故障，那就靜靜地繼續跑。一路跑，一路跑，突然感覺到有人跟著我跑，為安全起見，我加快速度，誰不知那人也跟著我加速，於是我嘗試放慢腳步，那人居然也跟著我放慢速度，我忍不住轉頭一看，一個人都看不見。



別想那麼多，盡快跑回家好了。誰知跑不到幾步，有一道力從後方拉著我的外套帽子，然後有把聲音跟我說：「幹嘛走這麼快？ 都說過妳是看到我的。我已經在這裡三十多年，有什麼人、什麼事可以騙到我呢？我要吃燒肉飯、飲燒酒！否則我一直跟著妳！」

既然它可以拉著我，也就說應該是有點功力的靈吧！為了自保，我還是決定不跟它糾纏：「好吧好吧，我可以帶給你，明晚在前面的榕樹下等吧！」它點頭並鬆開拉著我㡌子的手，回過神來，下一秒我已經跑回家了。我知道自己已經跟它交感了，答應過的也要守信。再想深一層，當中一定發生過什麼事而令它戀棧人世，三十多年仍然未肯輪迥， 以靈體角度出發，這也是有點傷感的。



翌日，我帶了燒肉飯和燒酒到榕樹下。遠遠已經見到它站著等候，我並沒有跟它打招呼，也沒與它交談，只聽到它喃喃自語說：「終於可以吃到好吃的了，我等了很久……」我點起香燭及打開飯盒後，它像餓了很久似的，用力地吸著吸著那盒它等了很久的燒肉飯。我再把燒酒灑在地上，未到半分鐘它已吸酒氣吸到忘我，那刻我知道什麼叫酒鬼了。我繼續把其他祭品化掉，這邊化，那邊它就拚命地把祭品塞呀塞進自己的衣服裡面。火種熄滅後，我快手快腳地收拾一下，然後趕快離開那兒。

回想起來，之後的盂蘭節，我真沒有再見過它，莫非它真的吃飽了？有氣有力，有金有銀，終於可以上路投胎去了。若真的這樣，也是一個好結局啊！希望是吧！



★本圖、文經時報出版授權，摘自《 見鬼之後：通靈港女陰陽眼實錄與靈譯告白 》