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【英語多益通】想去合歡山暗空公園「觀星」英文怎麼說？

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▲▼合歡山期望取得國際暗空公園認證。（圖／清境觀光協會提供）

▲▼合歡山期望取得國際暗空公園認證。（圖／清境觀光協會提供）

文／李海碩

2019年8月，合歡山正式成為了台灣首座暗空公園，許多天文愛好者與觀星迷都相當興奮。認證完成後，合歡山暗空公園的縮寫就是HMDSP (Hehuan Mountain Dark Sky Park)，是發展觀星與天文相關環境的重要基地。

暗空公園 Dark Sky Park

請繼續往下閱讀...

暗空公園的認證是透過國際暗空協會The International Dark-Sky Association (IDA)來完成，協會的使命為：
IDA’s mission is to preserve and protect the nighttime environment and our heritage of dark skies through environmentally responsible outdoor lighting.
﹙IDA的使命是藉由對環境負責的戶外照明，來保存並保護夜晚環境與我們傳承的黑暗夜空。﹚

在這段文字中有兩個在多益測驗中很重要的字。第一個字是mission，在這邊不能解釋成任務，而要解釋成為「使命宣言」。

TSMC’s mission is to be the trusted technology and capacity provider of the global logic IC industry for years to come.
（台灣積體電路的使命宣言是成為全球邏輯晶片產業值得信任的科技與產能提供者。）

第二個字preserve在多益測驗中也很常出現，意思為保留的意思，所以preservatives就變成「保留起來的事物－防腐劑」。多益測驗中還有一個很常見的相近字reserve，意思為「預約上的保留」。

May I reserve a table for four this coming Monday evening at six?
（我可以在下週一晚上六點預約一個四人桌嗎？）

天文 astronomy

天文的說法是astronomy，許多英文的學習者都會與astrology搞混。在英文中只要是aster或是astro相關的字根，意思都是「星星」。astrology後方的logy字根是「學問」的意思，所以bio-logy（生命的學問）就是生物學，geo-logy（地的學問）就是地質學。

那麼astrology為什麼不是天文學呢？因為人類在一開始看星星時的目的不是天文，而是為了占卜，所以astrology就成了占星學，而astronomy才是後來的天文學。

嚴格的分類上，「-logy」的意思是學習系統中的一支，而「-nomy」的意思則是一套學問系統或知識體系，例如gastronomy的意思就是烹飪學或美食學。

在日常生活中我們可能不會常常談論到天文，但是有兩個字卻跟天文非常有關，第一個是disaster，第二個則是asterisk。前者disaster（災難）跟占星學息息相關，當觀星之後發現星星（aster）不好（dis），那當然就是災難了。後者的asterisk則是星號（*），常常用在電話或是打字的過程中。

In the era of extreme weather, a lot of companies are offering insurance policies for the coverage of natural disasters.
（在極端氣候的年代，許多公司都提供賠償自然災害的保險方案。）

Please dial the extension number, or press asterisk to leave us a voicemail with your name and contact information.
（請直撥分機號碼，或按星號留下有您的姓名與聯絡資訊的語音訊息。）

觀星 stargazing

英文的特性是各種相近意思的字，都各有針對特定的意思，所以觀星不能單純的使用look或是see。look的看是專注地看，所以從以前到現在我們學到look時，會用到的搭配詞都是look at。

而see則是表達有沒有看見，例如Did you see my phone?（有看到我的手機嗎？）強調的不是看的過程，而是有無發生的「經驗」。see主要搭配的是sight（景觀），sightseeing表示「有看過這個景觀」了，所以意思就是「觀光」。

除了look跟see之外，還有watch。watch表示的通常是長時間的觀看或是監看。所以在看電視與看電影時，watch都是主要的動詞首選。什麼會跟watch配在一起呢？當然就是要「長時間觀看」才能觀察到的賞鳥（bird watching）了。

不過很可惜，觀星跟前兩者的用法都不一樣。觀星的說法是stargazing。gaze的意思是凝望，但若一直看著又凶神惡煞，那就變成stare（瞪視）了。

The audience gazed in awe when the great piece of artwork was unveiled.
（當那件偉大的藝術作品揭幕時，觀眾敬畏地凝視著。）

光害 light pollution

想要通過認證成為暗空公園，最重要的條件就是對於光害的管控。光害在英文中視為一種污染源，所以光害的英文就是light pollution。

A lot of attention has been drawn to the plastic pollution in the ocean in recent years.
（近年來，許多注意力都在海洋的塑膠污染上。）

合歡山上的光害最主要的來源不會是路燈，而會是人居。合歡山上最多的就是小旅社與民宿了，這次能夠申請成功，也與大多的民宿都能配合有關。

小旅社的說法是hostel，跟hotel很像，但是hostel通常用在青年旅館的類型，而且通常沒有獨立衛浴。而民宿的英文則是B&B，近年來很紅的民宿網站airbnb就是套用了這個字。B&B的意思就是Bed and Breakfast（床與早餐），也就是民宿主要提供的兩項服務。

You can now find Claude Monet’s former Giverny Home listed on Airbnb.
（您現在可以在Airbnb上找到莫內之前於吉維尼的故居。）

多益模擬試題

1. The groups worked together closely, ______ the application is accepted.
(A) but
(B) yet
(C) however
(D) and

2. Please press ______ after you hear a beep to leave a voicemail.
(A) astrology
(B) astronomer
(C) astronomy
(D) asterisk

解析：

1. 正解為(D)。題意為「團隊緊密合作，而後申請案就被接受了。」本題為轉折語題，前後的描述顯然有因果關係，因為前方有緊密合作，後方才能有申請案被接受的結果。(A)(B)(C)三個選項都是意思相反的連接詞，故唯一能夠選的只有意思為承接的(D)and。

2. 正解為(D)。題意為「請在聽到逼聲後按星號以留下語音訊息。」選項(A)為占星學，(B)為太空人，(C)為天文學，故僅有(D)星號符合語意。

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關鍵字：多益,TOEIC,合歡山,暗空,觀星,英文單字

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