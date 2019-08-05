趙天麟推「間諜」追訴期改終身 曾銘宗提出這3點呼籲

▲蔡英文表示，國安五法最後一塊拼圖完成。（資料照／翻攝自蔡英文臉書）

記者楊蕓／台北報導

針對民進黨立委趙天麟等人提案推動「國安六法」修法，將明確定義「間諜行為」並明定罰則，增訂涉犯「間諜行為」者，追訴期為「終身」有效。立法院國民黨團總召曾銘宗5日受訪時表示，由於間諜行為態樣眾多且複雜，終身追訴期是否符合比例原則有待討論，此外，他也提醒修法內容勿淪為選舉操作的手段。

立法院上會期完成「國安五法」修法，包括民進黨立委趙天麟等人，醞釀續修「國安六法」。據《自由時報》報導，趙天麟已提出《國家安全法修正草案》及《陸海空軍刑法修正草案》，將明確定義「間諜行為」並明定罰則，現役軍人最重甚至可處死刑，一般民眾則為無期徒刑；另外，還將增訂涉犯「間諜行為」者，追訴期為「終身」有效。

此外，趙天麟還針對刑法、國家機密保護法、國家情報工作法及營業秘密法提出修正草案，目前皆已付委審查。

對於綠委提案將間諜行為追訴期改為「終身」，曾銘宗受訪時回應，若間諜行為對於社會、經濟造成重大危害，延長追訴期的方向確實是可以討論的，不過，他也提出三點呼籲，包括間諜行為態樣眾多且複雜，有些間諜行為最後的量刑很短，終身追訴期是否符合比例原則；以及國外有無類似法例，可行性還有待各界近一步討論，此外，他也提醒，修法內容不要成為操作選舉的手段。

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