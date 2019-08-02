金管會開放純網銀多一家　國民黨團要求公布評審標準

▲國民黨團召開「純網銀大放送 金管會拼選舉」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者張乃文／綜合報導

金管會日前揭曉純網銀的核准名單，開放了Line Bank、樂天銀行以及將來銀行3家銀行可設置純網銀，但國民黨立法院黨團質疑，金管會主委顧立雄核准多開放一家的背後，是否有高層施壓？更說總統蔡英文在審查資格期間參觀LINE總部，是否有暗示意味？國民黨團也要求金管會公布純網銀評審相關標準和內容，並說，若金管會不願公布，國民黨團不排除向監察院告發。

國民黨團2日召開記者會，針對顧立雄上個月30日揭曉純網銀核准名單，原定發放兩張執照，卻開放了3家，並質疑顧立雄背後是否有高層施壓？且蔡英文在審查資格期間參觀總部是不是有暗示意味？更表示，若金管會不願公布純網銀評審相關表準及內容，將不排除向監察院告發。

國民黨立院黨團總召曾銘宗說，去年4月26日金管會公布純網銀政策說明中已經確定開放新設網銀「以2家為上限」，但7月30日公布的核准名單竟是3家。他認為，顧立雄對外的解釋皆是「廢話」。

曾銘宗質問，每家申請銀行本來就性質不同，也由不同評審評定，如果有10家申請，這10家營運模式不同，然後找10個不同評審評比，那是否這10家也可以通過？此外，早在去年金管會評估推動純網銀政策時，就已經知道純網銀市占率低，對實體銀行與市場競爭影響有限，這還需要列入3家全開放的理由嗎？

曾銘宗呼籲顧立雄「認真點」，就算是裝模作樣也要像個樣子。而國民黨團高度懷疑有高層介入、下指導棋，讓原本的2家變3家。



立委費鴻泰更表示，去年在財政委員會多次質詢顧立雄關於開放純網銀政策，台灣金融業已經是overbanking（銀行家數過多），純網銀開放風向在去年4月放出後，金融業就質疑台灣的overbanking現狀，而現有實體銀行也早已進行網路交易，為何還需開放？

費鴻泰指出，所謂的「鯰魚效應」，事實上鯰魚不見了，只有3條觀賞用的「金魚」。他質疑，外界一直傳出高層介入純網銀評比，其中評比第3的介入關說更是積極，顧立雄必須對外說明，從去年4月到公佈名單期間，到底有多少人介入、施壓評選？顧主委見過多少正在評選中的銀行高層？必須說清楚、講明白。

而立委賴士葆說，顧立雄在財委會斬釘截鐵宣示過，純網銀開放只有2家，放榜結果是3家，這對於有意競逐的銀行公平嗎？國民黨團合理懷疑評審過程有官商勾結之嫌，在蔡英文參觀LINE總部之後，顧立雄有沒有向蔡英文報告審查結果呢？評審委員難道不會受到蔡英文參觀LINE總部的影響嗎？更直言，顧立雄必須向社對大眾誠實說明，2家變成3家的真正原因。

立委許毓仁則指出，金管會107年2月5日到9日前往日、韓考察純網銀，考察報告中結論也做出「以2家為限，以免造成過多的金融市場壓力」，韓國5千萬人口也不過2家純網銀；日本1億人口有6家純網銀，台灣不及韓國的一半人口，卻有3家純網銀，這樣合理嗎？其中沒有政治力介入嗎？他直批，金管會出爾反爾、沒有誠信，以後誰還會相信政府？朝令夕改不只有行政瑕疵，也損及潛在投標者的權益，更被質疑是「選前大放送」。