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國軍提出F-16對抗美軍「F-18艦載機」訓練　強化制海戰術作戰

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F-16V。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

▲國軍F-16有機會與美軍的F-18艦載機進行對抗訓練。（圖／翻攝自洛克希德馬丁官網）

記者林彥臣／綜合報導

我國空軍有望爭取到更高強度的演訓作戰模式，有鑑於解放軍對台威脅增加，傳出空軍已向美方表達需求，讓在美國受訓的F-16飛行員，與美軍F-18艦載機進行對抗戰術訓練。國防部官員日前回應，只要有助於提升戰力，對此都樂觀其成。

解放軍對台灣的軍事威脅程度增加，不僅在台灣周遭海域進行大型演訓，也多次派出戰機、軍艦繞台，影響區域和平穩定及安全。

根據《自由時報》報導，空軍已向美方表達需求，讓在美國受訓的F-16飛行員，有機會與美國包括F-18戰機內的航空母艦艦載機進行對抗戰術演練，強化制海作戰。國防部官員回應，只要有助於提供防空戰力的戰術訓練，空軍都樂觀其成，因為此舉有助於提升空防安全。

根據《中央社》報導，國防部智庫、國防安全研究院學者蘇紫雲時表示，美國國務院4月批准一項5億美元的對台軍售案，以繼續提供亞利桑那州路克空軍基地F-16戰機飛行員培訓計畫與後勤維護支援。

蘇紫雲說，雖然F-16在路克基地的訓練行之有年，但一向不曾在檯面上討論，此訓練計畫首度公開，國防部也公布F-16飛行員在西元1997年在路克基地受訓的畫面，在台美戰略合作的歷史上來說，路克基地具有歷史意義。

因此蘇紫雲認為，若空軍的F-16戰機與美軍F-18戰機進行對抗戰術訓練，「政治上不是問題，有問題的可能是行政面」，因為F-18戰機隸屬美國海軍，需要美國空軍與海軍進行跨軍種協調。

▲▼F/A-18C大黃蜂。（圖／翻攝自美國海軍官網）

▲F/A-18C大黃蜂。（圖／翻攝自美國海軍官網）

蘇紫雲也表示，空軍的F-16戰機在美國曾與美軍F-15戰機進行移地對抗戰術演練，由於F-15是類似於蘇愷系列的重型戰機，美方願意讓台灣參與這樣的訓練，信任度相當重要。

蘇紫雲說，雖然F-15戰機與F-16戰機的性能、大小及能力有所差距，但在對抗演練時，空軍仍然能以F-16的特性進行靈活的因應，有助於提升空防戰力。

F-16在性能數據方面，最大速度2,173公里／小時，最大升限18,300公尺，最大航程2400海哩，主要對空武器包括AIM-7「麻雀」中程空對空飛彈、AIM-120「AMRAAM」先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈。

F/A-18大黃蜂式戰鬥攻擊機性能數據方面，最大速度1,814公里/小時，最大升限11,000公尺，最大航程1,800海浬，主要對空武器包括AIM-7「麻雀」中程空對空飛彈、AIM-120「AMRAAM」先進中程空對空飛彈、AIM-9響尾蛇短程空對空飛彈。

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