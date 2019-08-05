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韓粉臉書秀清刀嗆蘇貞昌　網諷：拿清朝的刀斬民國的官

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▲熱心韓粉對蘇貞昌水果刀說力挺韓國瑜、在臉書秀大刀引法討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲熱心韓粉對蘇貞昌水果刀說力挺韓國瑜、在臉書秀大刀引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

7月30日有韓粉因為氣不過行政院長蘇貞昌針對高雄市長、國民黨總統候選人韓國瑜「水果刀說」回應，如果韓國瑜真帶刀就會依法究辦，當天在臉書上傳自己拿中國清刀威武照片怒嗆：「蘇貞昌，你敢辦韓國瑜？你有本事來辦我啊！我手拿的是中華傳統文化中的清刀！武術練習刀！你來辦我啊！」結果遭上百網友轉貼分享，引發網友幽默吐槽：「清刀是入侵中華女真人的兵器，你拿來代表中華文化？」、「你拿清朝的劍（刀）來斬民國的官？」

▲熱心韓粉對蘇貞昌水果刀說力挺韓國瑜、在臉書秀大刀引法討論。（圖／記者張君豪翻攝）

▲熱心韓粉對蘇貞昌水果刀說力挺韓國瑜、在臉書秀大刀引發討論。（圖／記者張君豪翻攝）

這名仗義亮刀的張姓網友舉刀力挺高雄市長韓國瑜的臉書圖文，立刻引來雙方陣營的臉書個人頁面、粉絲專頁轉貼，並引發眾多網友討論。這名韓粉除了怒嗆行政院長蘇貞昌外、也怒嗆行政院副院長陳其邁：「你想騙誰啊？拿著國家資源百姓稅金來控制高雄市府啊？」、「你們的嘴臉只讓小民我感到越來越厭惡！越來越噁心！」

由於該名韓粉疑似有練武，特地拿出武術清刀秀出持大刀威武照片力挺韓國瑜，引發支持者和反對者紛紛轉貼討論。支持者說：「將那些豺狼砍首示眾！」、「2020讓中華民國再次偉大！」；也有專業的網友熱心提醒持刀韓粉，清刀是女真人入侵明朝的武器：「清刀是女真人的兵器，堂堂正正的中華兒女怎麼能拿來沾沾自喜？」

對於韓粉在網路上傳持刀照片，警方表示經檢視照片，無法確定刀械有無開鋒，現行槍砲彈藥管制條例也沒有規範清刀、武術練習刀械違法，加上網友po文內容純屬議論政治人物，並無預告犯罪或恐嚇危安等問題，屬於言論自由範疇，初判並無違法之虞，但警方仍提醒網民理性討論，切莫因過激言論觸法。

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關鍵字：韓粉,清刀,拿清朝的劍斬明國的官,亮刀

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