台灣野人危險升級！砸木棍破頭傷人　警搜山「看得到抓不到」

記者陳崑福／屏東報導

「台灣野人」林姓男子首傳傷人事件；林姓男子入侵李姓鄉民住處洗澡被發現，為逃脫持木棍丟擲屋主，造成屋主頭部受傷，警方專案小組已根據他逃往地點展開查緝。

▲台灣野人林姓男子首傳傷人事件，李姓鄉民頭部被砸中受傷，警方全力緝捕。（圖／屏東縣議員陳文弘提供）

▲砸傷人的木棍。

滿州鄉李姓屋主向屏東縣議員陳文弘投訴，指上週白天返回永靖村附近工寮時，發現林姓男子在他的工寮內休息洗澡，林看到後，竟要他「走開」並鎖門，讓他一頭霧水，回應說「這是我家！」，林聞訊拔腿從窗戶飛奔逃跑。

他隨後追趕，林某眼見可能被追上，便隨手拿起木棍丟向他，不偏不倚砸中他的頭部，當場血流如注，李在事後不顧他已受傷，持續逃跑，消息傳開，引起民眾恐慌與不滿，認為平靜生活已經受到威脅。

陳文弘說，先前傳出林某拿鐮刀出沒及傷人事件後，許多居民都不敢在自家工寮休息，期盼屏東縣警方更應採取積極作為，確保民眾生命財產安全。

警方專案小組表示，目前已採取日夜不斷的地毯式的搜捕及埋伏勤務，加強查緝，且已經3次與林某在山上照過面，但林某宛如「不要命」般跳下山崖，瞬間就在很前消失，目前已採取更積極的方式進緝捕，有信心在短期內將他逮捕到案。