台東在地必推！最好吃米苔目票選　 「榕樹下」奪魁

▲▼米苔目是遊客心中來到台東必嚐的美食，票選結果，台東市「榕樹下」米苔目獲得必推店家的第一名，第二名是阿嬤灶腳米苔目，第三名是三姐妹米苔目。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

還在煩惱來台東要吃哪間米苔目才正港嗎？台東今年陸續推出台東TOP10系列，日前於「Amazing Taitung-台東縣交觀處」粉絲專頁進行的十大米苔目票選活動，透過各地朋友十分踴躍的票選下結果終於出爐了！最終由台東市榕樹下米苔目爭奪米苔目必推店家的第一名，第二名阿嬤灶腳米苔目，第三名三姐妹米苔目， 米苔目是遊客心中來到台東一定要品嚐的美食。

台東TOP10系列繼十大伴手禮後，此次台東米苔目必推店家，包括榕樹下米苔目、阿嬤灶腳米苔目、三姐妹米苔目、阿咪米台目、老東台米苔目等店家。米苔目口味有甜有鹹，全台都有各自獨門配料，台東的米苔目幾乎都是鹹的，相較於南部與西部熟悉的甜米苔目不同。

由台東在來米手工製作，麵條越吃越香，Q中帶勁，搭配大量柴魚片以及韭菜，一杓高湯淋下去，台東的每一碗米苔目，都是經過歲月考驗的美味料理。

而這次抽獎活動首創「小編直送到你家」活動，會在本月將獲得第一名的米苔目，親自送到得獎者手中，品嚐到台東在地著名的美食，拉近與民眾的距離及添加活動有趣性，歡迎計畫來台東遊玩的朋友們，除了欣賞美景、星空與熱氣球外，也可以參考TOP10排行榜到店家打卡品嚐，來場不一樣的台東米苔目之旅！

▲台東十大米苔目票選活動結果出爐。



交觀處指出，除了米苔目票選外，縣府每個月都會舉辦台東Top10的票選活動，不僅要讓旅人們有線可循，也能讓民眾推薦好康抽好禮，無論你是台東在地人或是來訪過台東的旅客，都歡迎一起來參與票選推薦給即將到台東旅遊的朋友們，也能夠讓大家的必吃、必買、必玩的清單中，增加更多選項前往打卡拜訪。

歡迎民眾至「Amazing Taitung-台東縣交觀處」粉絲專頁了解台東最完整的旅遊資訊及指南。