越界陸籍快艇蛇行躲查緝...馬祖海巡緊追登船！2船員畏罪跳海　1人險遭浪吞

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

一艘大陸籍快艇4日晚間7時許進入禁限制水域，馬祖海巡隊接獲通報後，由特勤602艇前往辨識。然而，該陸籍快艇一見到特勤602艇靠近，竟開始以蛇行阻擋登檢，而當特勤602艇成功登檢後，船上2名船員甚至畏罪跳船，其中一名船員一度不知去向，所幸最後被其他陸籍漁船就走，並平安送返中國大陸。

▲馬祖海巡查緝越界陸船，2船員見海巡燈船竟畏罪跳海，1人一度失蹤，所幸最後均獲救。（圖／記者郭世賢翻攝）

馬祖海巡隊4日晚間執行勤務時，接獲通報稱有陸籍快艇進入禁限制水域，海巡署特勤602艇立刻前往辨識，並於北竿三連嶼2.2浬發現該越界的陸籍快艇。然而，該陸籍快艇一見到特勤602艇靠近，隨即以蛇行阻擋登檢，特勤602艇見狀也緊追在後，終於在北竿小坵 1.8浬處（禁限制水域外）成功登檢。

▲馬祖海巡查緝越界陸船，2船員見海巡燈船竟畏罪跳海，1人一度失蹤，所幸最後均獲救。（圖／記者郭世賢翻攝）

未料，在登檢時，船上2名船員竟畏罪跳船落海企圖逃逸，特勤602艇見狀立即拋出救生圈，並告誡危險，而在此同時，海巡署10037艇也前往支援，並立刻將一名落水船員救起，但另名船員因天色昏暗且水流逐漸湍急不知去向。

海巡隊獲報消息後，立刻增派莒光駐地3538艇及東引駐地10029艇前往共同搜救，同時向空勤總隊申請直升機投入現場救援，並配合當地海域特性分析進行海空救援任務，所幸到了晚間11時許，透過該陸籍快艇船長聯繫其大陸親友，確認該落水人員已被其他陸籍漁船救起，並平安送返中國大陸。

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