韓國瑜解答「濫瑜衝樹」：一個市長不能眼睛被矇住　

▲韓國瑜、李四川接受YAHOO TV專訪。（圖／翻攝YAHOO TV，下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

高雄市長韓國瑜投入2020總統大選，不過由於颱風季節來臨、再加上登革熱疫情，韓國瑜如何兼顧市政受到各界矚目。對此，韓國瑜跟副市長李四川5日接受網路媒體訪問，回應如何應對颱風、跟登革熱。

日前韓國瑜視察登革熱疫情爬樹的舉動遭諷刺「濫瑜衝樹」，對於外界輿論，韓國瑜在《YAHOO！TV》「彭博士觀風向」解釋，原本高雄的樹洞是1公尺以下有塞泡棉，所以當時就想樹上面的洞有沒有塞，於是就爬上去看看，結果就發現上面有樹洞，這樣可能就發生積水孳生蚊蟲，而爬樹便成熱門話題，他認為「一個市長不能眼睛被矇住，耳朵聽不見」，主要是希望防治登革熱不要出現死角。

面臨颱風旺盛季節，有網友問市長想知道有沒有颱風假可以放，韓國瑜親自回應，高雄市颱風放假標準有SOP，不是依照民眾的情緒，要看瞬間風量、時雨量等，如果有達標就會放假，沒有達標還是要上班上課。

至於淹水問題，李四川補充，高雄所有的箱涵跟側溝一定要通，否則不只無法應變颱風雨量，就連平時的雷陣雨也無法快速退水，而排水系統的設計都會依這些雨量的數據規畫改善。

韓國瑜說，自己拜拜這麼多年每次都是祈禱「國泰民安、風調雨順」，因為「天上下多少雨是老天決定的，地下多少時間讓水退的話，是真本領」，像這次719、811大雨水就都退很快 這就是真工夫真本領。