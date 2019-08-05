台美聲勇奪金牌3冠王！「淡江聽濤」擊敗80個隊伍　在世界唱出群山之音

▲「淡江聽濤合唱團」獲得2019新加坡第六屆國際合唱音樂節比賽總冠軍。（圖／淡江大學提供）

記者謝承恩／綜合報導

新加坡第六屆國際合唱音樂節(Singapore International Choral Festival)傳來捷報！來自台灣的「淡江聽濤合唱團」於8月2日首先在混聲公開組賽事中拿下金牌冠軍，隨即在8月3日在近20支參賽隊伍的「民謠組」中再度勇奪金牌冠軍，晉級參加8月4日最後的Grand Prix冠軍大獎賽，與8支各組首獎隊伍一同競逐大會唯一的總冠軍。

排在最後出場壓軸演出的淡江聽濤合唱團，首先以一首頌讚台灣高山雄偉的「群山歡唱」拉開序冪，這首以平埔族西拉雅語寫成的優美歌曲，層層堆疊的和聲，抒情真摯的旋律，加上如豐年祭般的舞曲節奏，把台灣群峰連綿，山林蟲鳴鳥叫的景緻描繪的淋漓盡致，尤其在最後拔高的聲線，如同攀登最高峰。

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▲2019新加坡第六屆國際合唱音樂節比賽「淡江聽濤合唱團」演唱。（圖／翻攝自SICFofficial Youtube直播頻道）

第二首淡江聽濤選唱了一首膾炙人口的美國黑人靈歌「The battle of Jericho耶律歌戰役」，這首藉著神諭獲得勝利的歌曲，節奏明快、和聲豐滿，樂曲技巧難度高，渲染力極強，全場觀眾沉浸在揺擺歡愉的氣氛中，為這埸在濱海藝術中心擧辦的合唱大獎賽音樂會，劃下完美句點。

▲「淡江聽濤合唱團」以一首頌讚台灣高山雄偉的「群山歡唱」拉開序冪。（圖／翻攝自SICFofficial Youtube直播頻道）

隨後在緊張刺激的頒獎典禮過程中，由13位評審共同評分將大會比賽總冠軍頒給「淡江聽濤合唱團」，此時全場歡聲雷動，一起為此次參賽唯一的台灣隊伍「淡江聽濤合唱團」喝釆。大會也宣布由「淡江聽濤合唱團」代表參加2021年於印尼峇里國際合唱節Bali International Choir Festival舉辦的「亞洲合唱大獎賽Asia Choral Grand Prix」。

▲「淡江聽濤合唱團」獲得3項冠軍大獎，將代表參加2021年的亞洲合唱大賽。（圖／淡江大學提供）

藝術總監杜明遠老師表示，這個三冠王得來不易，且同時正在台北舉辦的「台北國際合唱節及合唱大賽」也吸引全世界眾多優秀合唱團及愛好者齊聚台灣歡唱，證明台灣合唱實力已屬國際一流，在世界佔有重要地位。

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