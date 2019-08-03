當波蘭美聲遇上台灣母語歌謠　國際天籟音樂饗宴就在Big City

▲波蘭斯賽新航海大學合唱團將在巨城演出。（圖／遠東巨城Big City提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

Big City遠東巨城購物中心長期投入母語保存並傳承在地文化，以A Capella人聲合唱為媒介，深耕在地學校及民間團體，舉辦系列課程及活動與年輕世代緊密連結。2018年亞洲規模最大的A Cappella 藝術節在巨城，人潮串聯及網路社群宣傳下觸及超過180萬人次，2019年延續CSR 母語推廣，於8月3日(六)舉辦「Big City 天籟美聲饗宴」，邀請首次來台享譽全球的波蘭斯賽新航海大學合唱團與全台知名來自新竹的合唱團進行精彩演出，歡迎全家大小一同來巨城聆聽美麗歌聲。

▲逢友新竹合唱團將與波蘭斯賽新航海大學合唱團共同演出。

此次天籟美聲饗宴，應巨城邀請的波蘭斯賽新航海大學合唱團，近7年獲得40多個主要獎項，其中9場賽事更奪得17面金牌，參加完2019台北國際合唱節大賽後唯一行程即至巨城與新竹知名合唱團共同演出，包含已有39年歷史由逢甲大學畢業校友所組成的逢友合唱團、曾獲福佬語國小團體特優第一名的民富國小合唱團、客家合唱比賽學生同聲組優等的曙光女中合唱團、全國客家合唱比賽榮獲特優第一名的新竹混聲合唱團以及被譽為台灣之光獲得德國國際布拉姆斯合唱音樂節暨合唱比賽民謠組金牌的沂風合唱團。演唱陣容相當堅強，老、中、青合唱團跨越年齡將進行世紀交流，透過動人歌聲傳唱全世界。

當天將輪番演唱閩南童謠「丟丟銅仔」、「一的炒米蔥」，客家經典「天公落水」、「青山綠水好風光」以及國語流行歌曲「月亮代表我的心」、「甜蜜蜜」等膾炙人口各式歌曲，在一首首曲目進行下，波蘭語與閩南歌曲、傳統的客家歌謠、耳熟能詳的國語老歌，渾厚充滿張力的歌聲將讓民眾大飽耳福。最大亮點將由波蘭斯賽新航海大學合唱團及逢友合唱團一同合唱「Perhaps love」，同樣呈現當年打破流行歌曲和古典樂籓離的經典，也象徵優美和諧的樂曲將牽起世代情感永留心中。

巨城每年舉辦超過300場的大小活動，幾乎每個週末超過5場，此次邀請波蘭斯賽新航海大學合唱團與台灣在地合唱團進行交流演出，悠揚的歌聲傳遍新竹，身為全台購物中心標竿，未來巨城將繼續舉辦一系列國際性精彩表演，從各年齡層、音樂教育到人文藝術，整合各界資源，打造承載跨世代藝文交流的多元平台，讓世界看見巨城。