嘉興、桃山國小赴德合唱團大賽　「穿金戴銀」閉幕會中演出

▲尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小，赴德國參加合唱大賽獲佳績。（圖／翻攝嘉興國小暨義興分校合唱團，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣尖石鄉嘉興國小及五峰鄉桃山國小的原住民小朋友，於7月3日至7日赴德國參與「第11屆布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱大賽」，並順利完賽，於7月6日晚間越洋傳回佳績，嘉興國小榮獲青少年組、民謠組雙料金質獎，其中民謠組的《tminun 泰雅織布歌》獲頒大會特殊表現獎，桃山國小獲青少年組銀質獎，合唱團也受邀在8日上午的閉幕音樂會中演出。

嘉興國小及桃山國小合唱團成員穿著傳統泰雅服飾上台演唱，嘉興國小合唱團泰雅族傳統歌謠、世大運主題曲《擁抱世界擁抱你》及菲律賓民謠等，桃山國小則帶來由蘇美娟校長編曲的泰雅歌謠《mnanak na qalang(奇幻部落)》及19世紀西方音樂名作，並於各交流場合帶來賽德克族《看見彩虹》、布農《拍手歌》、卑南《hay yan ho hay yan》，呈現台灣多元文化風貌。

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桃山國小校長蘇美娟表示，參與本次賽事與交流活動，除了獲得部落族人、校內師長、縣內長官大力支持外，也帶給小朋友很大的信心，其中2首外語歌謠的難度突破了孩子們以往的學習經驗，與其他國家優質合唱團共同分享演唱經驗及交換對樂曲的詮釋心得，大大擴展偏鄉學校的藝術視野與學習經驗，孩子們用音樂告訴世界「愛唱歌的孩子是幸福的！」

嘉興國小三年級溫慶瑜同學說，第一次出國很開心、但是也很緊張，開心是終於可以搭飛機，以前我只有在電視上看過飛機，從來沒有想過自己能搭飛機，雖然昨天在飛機上的時間好久好久，感覺有一點累，但我還是很開心。

桃山國小三年級林沛穎表示，第一次搭飛機很緊張，但是老師教我怎麼看機票。機票上有我的英文名字、登機門及座位號碼，我也自己學會了怎麼使用飛機上的設備，我聽了好多音樂，也看了幾部卡通，搭飛機很有趣！六年級的張羽婕説，練習的過程蠻辛苦的，週末大家才能聚在一起專心練唱。老師們鼓勵我們，既然犧牲那麼多假日，我們應該一起努力，彼此成就。很高興我們的努力有了好成果。

▲合唱團也受邀在8日上午的閉幕音樂會中演出。（圖／新竹縣政府提供）