赴德3金入袋　希望合唱團展現排灣族孩子天籟之音

▲希望合唱團前往德國參加比賽。（圖／翻攝自Facebook／希望兒童合唱團）

實習記者蔣昕蒨／綜合報導

屏東希望合唱團日前參加了德國「布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱比賽」傳來好成績，獲得兒童組、民謠組及聖樂組金獎，不僅是歷年來的最佳紀錄，還即將前往德國各地分享歌謠，展現台灣原住民孩子的天籟之音。

合唱團的名稱來源自排灣族語的「Puzangalan」，代表希望的意思，成員多為屏東排灣族的學生，由曾任國小老師的蔡義方先生於2008年創立，用現代合唱的形式來呈現以排灣族古調為主的曲風。

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▲合唱團練唱畫面。（圖／翻攝自Facebook／希望兒童合唱團）

希望合唱團成立十年來，參與過無數國內外的比賽及表演，屢創佳績，不但多次拿下全國冠軍、受邀至總統就職典禮領唱國歌，更曾遠赴義大利、匈牙利等國家演出。這次，他們在德國「布拉姆斯國際合唱音樂節暨合唱比賽」中抱回3座金獎，甚至在兒童組拿下了第1名。

在半年的準備時間中，學生們犧牲假日休息與玩樂的時間，全心投入練習。為了不耽誤課業，他們利用午休時間來完成功課，另外，有不少孩子正面臨升高中、大學重要考試的階段，甚至在考試結束後，直接穿著校服回來練唱，只為在比賽中拿出最好的表現。

比賽成績也沒有辜負他們，是他們在參加5次國際賽中拿下的最好成績。希望合唱團透過音樂讓孩子們認識自己的土地與文化，培養對家鄉的情感，也藉由各種演出提升孩子的自信心，更讓台灣被世界聽見。