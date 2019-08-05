回顧晉金供水　從「砲與砲對話」走向「共飲一江水」

▲晉江海底管線。（圖／福建省台辦提供）

記者魏有德／綜合報導

福建自2018年8月5日起向金門供水，至今已滿一年。供水計畫由晉江龍湖取水泵站、陸地輸水管道和跨海輸水管道三部分組成，管線總長約27公里，日流量可達3.4萬立方公尺，每日水量可提供約1.8萬噸。由於時值兩岸關係氣氛微妙之際，原定共同舉辦的通水典禮，也因此改由同日兩地各自舉行。

▲金門取水自福建省晉江龍湖。（圖／福建省台辦提供）

據了解，晉金供水是由海基、海協兩會於2013年達成共同意見，經過多階段的施工、技術優化等環節，於2015年由金門及福建雙方業主正式拍板簽約動工。經過近3年的施工，雙方也於2018年7月簽訂引水合約，由泉州晉江龍湖水庫引水至金門田浦水庫。

▲大陸福建省晉江到金門於2015年7月20日啟動跨海引水工程。（圖／福建省台辦提供）

就在2018年8月5日舉行供水典禮前夕，由於「東亞青運」停辦的事件發生，陸委會建議金門縣政府以「大局為重」，延遲舉行引水典禮，引起各界討論。而後，經多次協商，金門縣政府如期於5日舉行「縣政成果觀摩活動」，與晉江通水現場同步舉行慶祝儀式，避免政治爭議。

▲劉結一出席晉江兩岸通水儀式。（資料圖）

而在泉州晉江的通水典禮現場，國台辦主任劉結一除到場參加外，致詞時仍不忘痛批民進黨政府「出於陰暗的政治目的，對老百姓儘早解決吃水用水問題橫加阻撓。」

▲圍頭村設立的「福建向金門供水紀念酒」雕塑。（圖／翻攝廈門網）

如今，在排除過往紛擾，晉金通水已滿周年，位於泉州晉江的「福建向金門供水一周年紀念館」正式開放，圍頭村也豎起供水金門高粱造型紀念雕塑，當地民眾逐漸從「砲與砲對話」走向「共飲一江水」。

