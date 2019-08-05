　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

回顧晉金供水　從「砲與砲對話」走向「共飲一江水」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲晉江海底管道。（圖／福建省台辦提供）

▲晉江海底管線。（圖／福建省台辦提供）

記者魏有德／綜合報導

福建自2018年8月5日起向金門供水，至今已滿一年。供水計畫由晉江龍湖取水泵站、陸地輸水管道和跨海輸水管道三部分組成，管線總長約27公里，日流量可達3.4萬立方公尺，每日水量可提供約1.8萬噸。由於時值兩岸關係氣氛微妙之際，原定共同舉辦的通水典禮，也因此改由同日兩地各自舉行。

▲金門取水自福建省晉江龍湖。（圖／福建省台辦提供）

▲金門取水自福建省晉江龍湖。（圖／福建省台辦提供）

據了解，晉金供水是由海基、海協兩會於2013年達成共同意見，經過多階段的施工、技術優化等環節，於2015年由金門及福建雙方業主正式拍板簽約動工。經過近3年的施工，雙方也於2018年7月簽訂引水合約，由泉州晉江龍湖水庫引水至金門田浦水庫。

▲大陸福建省晉江到金門於2015年7月20日啟動跨海引水工程。（圖／福建省台辦提供）

▲大陸福建省晉江到金門於2015年7月20日啟動跨海引水工程。（圖／福建省台辦提供）

就在2018年8月5日舉行供水典禮前夕，由於「東亞青運」停辦的事件發生，陸委會建議金門縣政府以「大局為重」，延遲舉行引水典禮，引起各界討論。而後，經多次協商，金門縣政府如期於5日舉行「縣政成果觀摩活動」，與晉江通水現場同步舉行慶祝儀式，避免政治爭議。

▲劉結一出席晉江兩岸通水儀式。（圖／記者周怡德攝）

▲劉結一出席晉江兩岸通水儀式。（資料圖）

而在泉州晉江的通水典禮現場，國台辦主任劉結一除到場參加外，致詞時仍不忘痛批民進黨政府「出於陰暗的政治目的，對老百姓儘早解決吃水用水問題橫加阻撓。」

▲圍頭村設立的「福建向金門供水紀念酒」雕塑。（圖／翻攝廈門網）

▲圍頭村設立的「福建向金門供水紀念酒」雕塑。（圖／翻攝廈門網）

如今，在排除過往紛擾，晉金通水已滿周年，位於泉州晉江的「福建向金門供水一周年紀念館」正式開放，圍頭村也豎起供水金門高粱造型紀念雕塑，當地民眾逐漸從「砲與砲對話」走向「共飲一江水」。
 

ET快訊
「我媽媽帽子掉了」靈性象聽2萌童呼救　轉身走近笑臉拋回
利奇馬最快周二轉中颱「歐美估恐登陸」　彭啟明示警：是有料的颱
「三罷」席捲全港！林鄭月娥：玉石俱焚的做法令香港走上不歸路

關鍵字：金門,泉州,晉江,供水,通水,特派現場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

露臉批「有人揚言搞革命」　林鄭月娥拒絕辭職：目前仍謹守崗位

回顧晉金供水　從「砲與砲對話」走向「共飲一江水」

譴責示威者丟五星旗入海！　央視連發快評：不是不報，時間未到

「三罷」席捲全港！　林鄭月娥：玉石俱焚的做法令香港走上不歸路

防線失守！在離岸價雙「破7」　人民幣兌美元中間價日挫229點

香港「三罷」癱瘓交通！示威者擋車門...多個地鐵站關閉、路上塞爆

港警深夜清場...4人硬抬走少女「強迫露底褲」！網氣炸：泯滅人性

香港大罷工第一波！機場逾3千員工「請病假」　170航班取消

肌肉男拆販賣機！取出娃娃「OOXX」40分鐘　店主盯監視器怒了…現場活逮

防暴警施放多枚「催淚彈」驅趕銅鑼灣示威者！舉橙旗準備開槍

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶　打造專屬豪邸

露臉批「有人揚言搞革命」　林鄭月娥拒絕辭職：目前仍謹守崗位

回顧晉金供水　從「砲與砲對話」走向「共飲一江水」

譴責示威者丟五星旗入海！　央視連發快評：不是不報，時間未到

「三罷」席捲全港！　林鄭月娥：玉石俱焚的做法令香港走上不歸路

防線失守！在離岸價雙「破7」　人民幣兌美元中間價日挫229點

香港「三罷」癱瘓交通！示威者擋車門...多個地鐵站關閉、路上塞爆

港警深夜清場...4人硬抬走少女「強迫露底褲」！網氣炸：泯滅人性

香港大罷工第一波！機場逾3千員工「請病假」　170航班取消

肌肉男拆販賣機！取出娃娃「OOXX」40分鐘　店主盯監視器怒了…現場活逮

防暴警施放多枚「催淚彈」驅趕銅鑼灣示威者！舉橙旗準備開槍

假日拜訪！男友媽「掃好我兒房間否則別再來」　網灌爆勸分：應徵台傭？

7月半...家中突然多「人」　「這款症頭」要找醫師別找法師

魯夫聲優要換人了？其實哆拉A夢、蠟筆小新已是別人配！

露臉批「有人揚言搞革命」　林鄭月娥拒絕辭職：目前仍謹守崗位

楊麗花為《忠孝節義》親挑布料　陳亞蘭急阻止：怕引起騷動！

「郭柯王」結盟未說死　王金平：共識為台灣前途努力

聯國同婚名單台灣遭矮化　蔡英文彩虹貼文回應吸上萬網友按讚

傳子不傳女難改　女性拋棄繼承5年來僅少0.6個百分點

隋棠健身穿這樣！粉絲滑FB一看「下衣失蹤裸腿」嚇到：這沒穿？

IDC：蘋果Q2稱霸平板市場　iPad市佔率達38.1％

大陸熱門新聞

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底..

香港大罷工第一波！170航班取..

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫..

壯男拆販賣機　拿娃娃「OX」4..

「三罷」席捲全港　林鄭月娥回應

吹整晚冷氣！19歲女大生隔天心..

奧迪馬自達當街尬車！男子被撞飛..

無證駕駛被查　他挖出眼球示威

香港三罷癱瘓交通　多個地鐵站關..

他切豬肉拇指割「1cm傷口」暈..

香港迪士尼加入5日「全港大罷工..

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰..

3歲女玩「飛高高」遭天花板吊扇..

天天吃甜點！8歲女童得腎癌....

更多熱門

相關新聞

陸客團傳限縮　金門爭取小三通分開處理

大陸8月1日起暫停陸客來台自由行，旅遊界也傳陸客團數量將跟進限縮，甚至全面喊卡。金門擔憂衝擊小三通及觀光產業，正向陸方爭取大、小三通「分開處理」，並推出因應措施，包含加強招攬國際旅客、研擬僑鄉返鄉優惠、打造年輕品牌，及洽談國際包機等。

光頭怪客邊吸X邊騎車…S型左右搖擺嚇壞民眾

山西「喬家大院」景區遭摘5A

貨輪撞消波塊沉沒　13名船員獲救

百人聚集美國駐港澳總領事館 示威群眾：滾出香港

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

Angelababy素顏現身機場糗了！

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

香港大罷工第一波！170航班取消

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫燒成焦屍

她參加前男友婚禮提床事　新娘臉歪狠瞪老公　

媒人婆自撐黑傘　南部網友全嚇壞

更多

最夯影音

更多

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面