金門載運工程物資貨輪誤撞消波塊沉沒　海巡平安救起13名船員

記者郭世賢／金門報導

金馬澎分署烏坵安檢所於2日下午，發現一艘載運工程物資「大川」貨輪，靠泊烏坵北風碼頭，準備卸貨時，疑似北風碼頭浪況不佳，導致船體碰撞消波塊，造成船體破損進水頃斜，船長下令棄船並通報救援，岸巡烏坵安檢所及海軍陸戰隊烏坵守備隊獲報，立即派遣2艘橡皮艇，將船上13名船員安平安救援上岸。

▲ 金門載運工程物資貨輪誤撞消波塊沉沒，海巡弟兄平安救起13名船員。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

岸巡隊表示，2日下午6時，發現一艘台籍「大川」貨輪，停靠在烏坵北風碼頭，進行烏坵房舍工程砂石的卸貨作業，疑似因海浪過大，導致船體撞擊碼頭區消波塊，造成船體嚴重破損進水。

船長立即將該輪駛離碼頭，至大坵南方0.3浬下錨，但因無法排除進水問題，船體已嚴重傾斜，船長下令棄船並通報救援。烏坵安檢所及海軍陸戰隊烏坵守備隊，緊急派遣2艘橡皮艇，在惡劣海象中，將船上7名台籍及6名印尼籍船員，平安接至烏坵島上。3日清晨「大川」貨輪已沉沒。

▲ 貨輪誤撞消波塊沉沒，海巡立即派遣2艘橡皮艇，將船上13名船員安平安救援上岸。

金馬澎分署同時間緊急成立應變中心，並通知金門縣政府及環保局共同組成專案小組，搭乘金門海巡隊巡防艇，前往烏坵島了解事故原因及後續處理。

金馬澎分署長廖德成表示，將持續掌握該輪進水狀況，以免發生後遺；另呼籲民眾倘發現任何不法情事、海洋或岸際發生緊急危難事件，請立即撥打海巡「118」24小時服務專線，海巡人員將於第一時間前往處理。