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瘋狂吸金、管理混亂　山西「喬家大院」景區摘5A「落入凡間」

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▲山西喬家大院官網已悄悄將5A級景區標誌拿掉。（圖／喬家大院官網）

▲山西喬家大院官網已悄悄將5A級景區標誌拿掉。（圖／喬家大院官網）

記者魏有德／綜合報導

大陸文旅部近日公佈取消山西省晉中市喬家大院景區「品質等級」，意味著這間反映晉中民情風俗、大陸國家二級博物館的古宅邸正式從5A級景區除名。陸媒報導，喬家大院此次被「摘牌」，主因為「高額票價」及「管理混亂」等。此外，包括浙江燕蕩山及雲南石林等5A及景區也限期三個月整頓改善。

▲山西喬家大院是反映清代晉中民情文化的宅邸。（圖／翻攝百度百科）

▲山西喬家大院是反映清代晉中民情文化的宅邸。（圖／翻攝百度百科）

《中新經緯網》報導，經查詢喬家大院官網發現，官網內仍顯示著5A國家級旅遊景區的標誌，且票價仍為138元人民幣（約650元新台幣），該票價是北京故宮的2倍多，是頤和園旺季時的4倍多。

在北京工作的喬先生表示，喬家大院景區周邊商販很多，服務人員的素質也「一言難盡」，「喬家大院確實愧對5A級景區的稱號，希望家鄉的旅遊部門能趁機好好整治一下，畢竟喬家大院也是山西的一張文化名片。」

▲▼四川峨嵋山,峨眉派,十方普賢聖像。（圖／記者曾俊豪攝）

▲四川峨嵋山景區。（圖／記者曾俊豪攝）

除喬家大院遭摘牌，大陸文旅部也對浙江燕蕩山、廣東雁南飛茶田、雲南石林、四川峨嵋山、遼寧瀋陽植物園及河南雲台山等6家5A級景區提出限期三個月整改的通報。

據了解，至2018年為止，大陸共有259家5A級景區，此前也有湖南橘子洲、河北秦皇島山海關景區遭摘牌，整改後恢復5A級的例子可循。由於5A級景區多為歷史人文勝地或世界級自然景觀，在大陸旅遊市場可以說是「票房保證」的金名片，正因為如此，有的景區在「位列仙班」後，沒有提供更完的服務遭摘牌「落入凡間」，對於當地旅遊無疑是嚴重打擊。

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