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陸客團傳限縮　金門爭取「小三通分開處理」並開發國際旅客

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▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲廈門五通碼頭小三通乘客。（圖／記者蔡紹堅翻攝，下同。）

記者蔡紹堅／福建報導

大陸8月1日起暫停陸客來台自由行，旅遊界也傳陸客團數量將跟進限縮，甚至全面喊卡。金門擔憂衝擊小三通及觀光產業，正向陸方爭取大、小三通「分開處理」，並推出因應措施，包含加強招攬國際旅客、研擬僑鄉返鄉優惠、打造年輕品牌，及洽談國際包機等。

▲五通碼頭,小三通,金廈航線,廈金航線,廈門,金門。（圖／記者蔡紹堅攝）

金門縣政府表示，關於陸客團限縮，目前尚無正式之公告訊息，縣府正持續與陸方相關單位確認，同時也與陸方相關單位爭取大三通、小三通分開處理。

同時，為了因應未來可能減少陸客，在大陸面向以外，金門觀光處也正積極研擬國內外遊客方案，目前共有4個方向，首先是「爭取多元市場」，透過旅展、行銷等方式，加強招攬國際旅客，尤其東南亞、東北亞，目前觀光處就在新加坡辦理旅展，大力宣傳金門旅遊。

▼小三通旅客次今年屢創新高，立委陳玉珍與移民署溝通，爭取增加基層海關人員。

▲小三通,陳玉珍,金門縣立委,移民署長。（圖／記者蔡紹堅攝）

其次是「帶動僑鄉返鄉」，觀光處正在研擬政策，將東南亞70萬金門僑親，用鄉情連結整合，持續深耕金門，並研擬提供僑鄉返鄉優惠補助，讓年輕人回流，了解祖輩居住地。

第三是「創新品牌旅遊」，藉由台灣觀光局補助，針對台灣年輕族群，打造年輕品牌，亦針對老客戶，規劃重遊方案，如老兵徵召令；針對所屬營區推出不同遊程，以便老兵回營，包裝旅遊產品。

第四是「國際包機方案」，爭取國際包機，以東南亞（如新加坡、馬來西亞）、東北亞（如日本及韓國）為主，目前已有業者洽談，預計年底有機會成行。

此外，金門縣長楊鎮浯日前也表示，小三通往返客流中，陸客約佔45%，其中自由行更佔70%，大陸暫停自由行，攸關金門觀光與相關產業發展，他正全力為金門爭取。

楊鎮浯還說，「赴台旅遊」與「赴金馬旅遊」的簽證本有不同，政策上應予區隔處理，他也親自向大陸中央與地方相關單位協調說明金門之態度及需求，希望能將金馬小三通自由行的相關政策衝擊影響降至最低。

▼楊鎮浯多次赴福建參訪，也都是乘坐小三通船班。

▲金門,楊鎮浯,小三通。（圖／金門縣政府）

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關鍵字：金門,小三通,陸客限縮,自由行,陸客團,團客,三通

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