｢屏東，此曾在」特展 兩位外國人作品跨越時空重讀屏東風景

▲屏東縣政府文化處即日起於屏東美術館202展覽室舉辦｢ 屏東，此曾在」特展，即日起至12月8日，分別由藝術家黃秋泉（左起）、鄭開翔、吳政璋、楊順發、王有邦導讀。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府文化處即日起於屏東美術館202展覽室舉辦｢ 屏東，此曾在」特展，從約翰.湯姆生及李仙得二位曾經踏深入探索台灣的外國人為引路，再透由當代藝術家阮義忠、楊順發、吳政璋、王有邦、黃秋泉、鄭開翔的攝影與繪畫創作，帶領大家以不一樣的視角觀看屏東。

約翰.湯姆生為十九世紀最重要的攝影師，被譽為世界紀實攝影的先驅。從湯姆生在遊歷台灣的紀聞中得知，經由在南台灣行醫的同鄉馬雅各醫師領路下，讓這位熱愛探險的攝影師得以一探神祕的南台灣地景風貌以及原住民部落，並拍下當時南台灣山林及原住民生活樣貌的珍貴照片，成為之後重要的歷史人文紀錄。

另一位是為日軍蒐集侵台情資的法裔美國人李仙得領事，經踏查詳實地記錄了從打狗（高雄）東邊至陶社（泰武鄉）、阿里港（里港）、萬金及恆春半島等地的風土，並出版了｢李仙得台灣紀行」一書，從照片或插圖中看到十九世紀時，屏東排灣族族人服儀、部落建築形式，以及平埔族人的日常形象。

文化處表示，這次由英國惠康基金會、台灣歷史博物館授權兩位外國人的攝影與繪圖作品，從他們在台灣的先行紀錄，以異國的視角讓人回溯屏東的歷史，並邀請阮義忠等六位藝術家的攝影、水彩寫生，以其為路徑，透過地景、人文的各種視角，再次書寫、解讀屏東，從恆春風光、原鄉紀實到城市速寫系列，26幅作品引領觀者跨越時空，從不同形式作品細細閱讀屏東的文化記憶。展期至12月8 日。