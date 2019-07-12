排灣族琉璃珠像什麼…女生或人＆文化種子　聽阿瀨詮釋

▲屏東縣泰武鄉排灣族傳統紋畫藝術家秦榮輝（左四）畫冊，完成人生夢想 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

排灣族傳統紋畫藝術家秦榮輝（阿瀨），從事創作十多年，除了作畫，在他的靈魂裡也住著詩人的精靈。他將自己多年創作成果集結出版第一本畫冊，有圖紋藝術、還有一路走來面對傳統文化漸漸流失所寫下的情感與感觸。

▲排灣傳統紋畫藝術家秦榮輝（左）出書。

由縣府文化處出版的｢百步蛇阿瀨的紋畫天空」，12日舉辦畫冊發表，並在縣府南棟一樓大廳展出他的作品。

｢我很喜歡排灣族的傳統文化藝術，更喜歡將傳統藝術在不失原味下做出變化。」來自屏東縣泰武武潭部落秦榮輝，使用油性簽字筆作畫，用黑色的單色線條和漸層建構出自我的繪畫風格。

阿瀨表示，我喜歡將傳統圖紋用新的手法新的思維來詮釋，更喜歡用意象方式來表達創作的內容，如陶壺有時是家的象徵，有時卻像子宮孕育出文化的搖籃。而琉璃珠偶而是女生或是人的化身，偶而也會是文化的種子。

文化處表示，很多原住民藝術家用屬於自己的手段傳達作品含義，有些人則慣於用傳說以及神話故事來闡述其創作的作品。阿瀨用現代書寫小品的方式，來表達自己創作出的作品，也藉此分享內心對作品的情感。

阿瀨出版畫冊，圓了他人生的夢想，除保留其紋畫藝術，也有著一份使命感，將族群文化用不同角度呈現， 盼提供給對紋畫藝術有興趣的後進學習參考。