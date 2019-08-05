港警深夜清場...4人硬抬走少女「強迫露底褲」！網氣炸：泯滅人性

▲香港少女被警方制伏，遭強制露底褲。（圖／翻攝自臉書／香港突發事故報料區）

記者錢玉紘／綜合報導

香港示威者在5日凌晨持續抗爭，有大批民眾包圍天水圍警署，隨後被警方強制驅離。香港社群媒體瘋傳，一名少女被四名男警強制架走，因為穿著裙子，底褲直接露出來，引起大批網友不滿，狠批「警察這樣對付一個女孩，公平正義何在？」

5日凌晨，天水圍警署外大約有超過百名群眾聚集，附近約有20輛警車集結戒備，超過100名防暴警察手持盾牌及警棍驅趕民眾。凌晨1點半左右，有防暴警衝至警署對面的天耀邨，將多名示威者制伏在地，其中就包含這名身穿黑裙的女子，只見女子雙腿雙手都被抬起，無力抵抗，被逼迫當眾露底褲。

這一幕被現場的媒體及民眾全拍了下來，在網路上瘋傳，也有人拍到，該女子在和警察搏鬥的過程中，疑似有一度連內褲都被扯下，引起大量網友不滿，怒罵警察是「黑警」，留言提到，「這樣對付一個女孩，公平正義何在？」、「泯滅人性」、「禽獸都不如！」、「一定要強烈追究」、「暴行獸行都有，香港警察可恥」、「簡直就是遊街示眾了」、「第六訴求：解 散 警 隊！！！」。



也有許多網友呼籲，如果知道這名受害者的名字，可以直接私訊議員鄭松泰，他將協助請律師處理。「性/別公義委員會 Gender and Sexual Justice in Action」也發起行動，號召在85大罷工這一天下午1點，帶著底褲以及「表達身體自主的標語」，到天水圍警署外聲援這名少女，並表達市民憤怒。

而警方也在凌晨4點45分召開記者會，有人問到強迫女子露底褲是否為「性暴力」，警察公共關係科高級警司余鎧均僅表示因女子穿裙子，又掙扎太激烈，才造成這樣的畫面，「事實可能不是鏡頭上看到的那樣」。當晚除了這名女性外，將軍澳一名男性也被追打到頭部流血，觀塘地區則有警員在無警告的狀況下，於高處朝民眾發射海棉彈。