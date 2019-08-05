「三罷」席捲全港！　林鄭月娥：玉石俱焚的做法令香港走上不歸路

▲香港特首林鄭月娥。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

因逃犯條例觸發的大型激烈示威愈演愈烈，緊張形勢不斷升級，香港網民5日更發起全港「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」等癱瘓社會運作行動。香港特區行政長官林鄭月娥在記者會譴責，目前社會現時不安全不穩定，「示威者這種玉石俱焚的做法只會令香港推上不歸路。」

林鄭月娥聯同政務司長張建宗、財政司長陳茂波早上10點於香港政府總部見記者。她在講話中一開始就指責示威者的暴力行為，「示威者走上一條不歸路，暴力只會讓問題更加嚴重；政府持續關注今天的罷工行動，希望大家能夠和平表達訴求，可以罷工但也應該尊重他人上班的自由。」

林鄭月娥指出，由於政局急速發展，警方將會每日舉行記者會，政府跨部門也會因應情況舉行記者會。她接著再用英文陳述一遍上述內容，強調大家都愛香港，不希望暴力示威危及香港未來。

除了林鄭月娥、張建宗、陳茂波，還有6名局長有到場，包括公務員事務局局長羅智光、商務及經濟發展局局長邱騰華、食物及衞生局局長陳肇始、署理勞工及福利局局長徐英偉、保安局局長李家超及運輸及房屋局局長陳帆。

午夜開始，大批示威者已在美孚、黃大仙等多區架設路障，阻礙交通，目前已經致使早上多條巴士線需要改道或暫停，還在多條港鐵線發起不合作運動，令港鐵幾乎癱瘓。港鐵一早還更新機場快綫全綫暫停服務，暫停市區預辦登機手續。

香港特區政府4日晚發佈嚴正聲明，「香港經濟正受到週邊不利因素及本地社會事件困擾，處於十年來最差的情況，任何大規模罷工和暴力衝突都會影響香港各區市民的正常生活和經濟活動。」

特區政府還強調，「公然違法、肆意破壞社會安寧、暴力衝擊警方等行為，對社會、經濟和民生造成傷害，並已遠遠超越和平理性示威的界限，政府和社會絕不能縱容，否則會將香港推向十分危險的情況。」