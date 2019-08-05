露臉批「有人揚言搞革命」　林鄭月娥拒絕辭職：目前仍謹守崗位

▲林鄭月娥5日上午開記者會回應香港風波。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

「三罷」（罷工、罷課、罷市）席捲全香港，特區行政長官林鄭月娥今早（5日）在記者會上指責，事件已變質，有示威者宣稱發動「革命」，是挑戰國家主權，這種玉石俱焚的做法只會令香港推上不歸路。被問及她會否辭職，她直言現時仍要「謹守崗位」。

特首辦今早8時35分宣佈林鄭月娥將於早上10時聯同政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波於特首辦見記者。這是她於上月底就中聯辦遭衝擊後，兩周後再次會見記者。

林鄭月娥在記者會上一開始就譴責，示威者癱瘓交通的不合作運動，等同打爛別人飯碗。她指出，由於事態正急速發展並擴散到各行各業，警方由今日開始會每日舉行記者會，「政府部門也會按需要舉行跨部門新聞發布會，首場跨部門發佈會將於今日下午舉行。」林鄭月娥直言，明白市民對政府不滿，但呼籲大家想一想是否要押上700萬人的民生作代價。

有記者問到對於香港現時的混亂，是否考慮過辭職下台。林鄭月娥認為，現在已經不是一件修例工作，而是以修例工作為藉口產生了非常嚴峻的局面。她指出，當香港的前途穩定、市民是否能夠安居樂業都面對挑戰時，已經不是她個人榮辱問題，而是有責任與政府主要官員繼續謹守崗位。

隨後面對記者提問未回應民間訴求時，她強調，並非未有回應市民就修例不滿，先前已宣佈「暫緩」、「完全停止」等，已是徹底地回應。

香港市民今日（5日）舉行「三罷」行動，並在七區舉行集會，大批示威者早上7時左右在各個港鐵站開始不合作運動癱瘓港鐵服務。除了一些工會、小店表明響應外，也有公務員擬罷工。其中因有航空公司工會響應，航班大受影響，截至凌晨4時半已有170班來港及離港航班取消。

▼林鄭月娥直言仍要「謹守崗位」。（圖／路透）