　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

露臉批「有人揚言搞革命」　林鄭月娥拒絕辭職：目前仍謹守崗位

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲林鄭月娥5日上午開記者會回應香港風波。（圖／路透）

▲林鄭月娥5日上午開記者會回應香港風波。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

「三罷」（罷工、罷課、罷市）席捲全香港，特區行政長官林鄭月娥今早（5日）在記者會上指責，事件已變質，有示威者宣稱發動「革命」，是挑戰國家主權，這種玉石俱焚的做法只會令香港推上不歸路。被問及她會否辭職，她直言現時仍要「謹守崗位」。

特首辦今早8時35分宣佈林鄭月娥將於早上10時聯同政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波於特首辦見記者。這是她於上月底就中聯辦遭衝擊後，兩周後再次會見記者。

林鄭月娥在記者會上一開始就譴責，示威者癱瘓交通的不合作運動，等同打爛別人飯碗。她指出，由於事態正急速發展並擴散到各行各業，警方由今日開始會每日舉行記者會，「政府部門也會按需要舉行跨部門新聞發布會，首場跨部門發佈會將於今日下午舉行。」林鄭月娥直言，明白市民對政府不滿，但呼籲大家想一想是否要押上700萬人的民生作代價。

有記者問到對於香港現時的混亂，是否考慮過辭職下台。林鄭月娥認為，現在已經不是一件修例工作，而是以修例工作為藉口產生了非常嚴峻的局面。她指出，當香港的前途穩定、市民是否能夠安居樂業都面對挑戰時，已經不是她個人榮辱問題，而是有責任與政府主要官員繼續謹守崗位。

隨後面對記者提問未回應民間訴求時，她強調，並非未有回應市民就修例不滿，先前已宣佈「暫緩」、「完全停止」等，已是徹底地回應。

香港市民今日（5日）舉行「三罷」行動，並在七區舉行集會，大批示威者早上7時左右在各個港鐵站開始不合作運動癱瘓港鐵服務。除了一些工會、小店表明響應外，也有公務員擬罷工。其中因有航空公司工會響應，航班大受影響，截至凌晨4時半已有170班來港及離港航班取消。

▼林鄭月娥直言仍要「謹守崗位」。（圖／路透）

▲林鄭月娥5日上午開記者會回應香港風波。（圖／路透）

ET快訊
路人借店裡廁所！阿桑待3hr不出來　報警開門傻了：她在裡面吃
女駕駛國道自撞！大車司機憂2度傷害「捨命幫擋」1.5萬淚崩
華山分屍案冷血兇嫌翻供「人是Eric殺的」！警繪畫像比對打臉
小四女童暑輔遭推下樓「全身骨折」　要家屬歸還醫藥費？校長回應

關鍵字：林鄭月娥,逃犯條例,香港,示威

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

暴漲河水沖走愛犬　她緊抓牽繩慘被拖入河溺斃

香港大罷工陸空受影響　港鐵6線暫停、200航班取消！

元朗司機衝路障　再踩油門「撞示威人群」逃逸...港人爆氣肉搜！

開頸破胸內臟可見！職場新鮮人持電鋸脫手…下秒「劈開自身臟器」

晉金通水一周年　累計供水超366萬噸

全球首個異構融腦晶片！中國「天機芯」登上國際雜誌《Nature》封面

13歲少女搭電梯遭掐脖22秒　兇手才14歲：心情不好想找人發洩

匯率「破7」人行急喊話　強調總體穩定坦言受「關稅影響」

華聞快遞／上海浦東率先推出「一業一證」　一張許可證暢行市場

「三罷」重挫香港經濟！　中聯辦7日將召人大政協「傳達北京意識」

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

葉音贏阿K.Franklin拿下《街舞2》冠軍　觀眾帽子扔上台..跳到一半接到了！

天菜劉以豪VS.論及婚嫁男友　一面倒支持...郭雪芙「80%都說先睡再說」

劉以豪暖牽手.擋太陽「我永遠都在」　郭雪芙主動擁抱：謝謝你喜歡過我！

超萌雙胞胎大毛鬧脾氣狂跺腳　妹妹二毛一旁看了...無奈白眼

豪宅開箱！中台灣唯一「國美晴空II」全棟一層一戶　打造專屬豪邸

暴漲河水沖走愛犬　她緊抓牽繩慘被拖入河溺斃

香港大罷工陸空受影響　港鐵6線暫停、200航班取消！

元朗司機衝路障　再踩油門「撞示威人群」逃逸...港人爆氣肉搜！

開頸破胸內臟可見！職場新鮮人持電鋸脫手…下秒「劈開自身臟器」

晉金通水一周年　累計供水超366萬噸

全球首個異構融腦晶片！中國「天機芯」登上國際雜誌《Nature》封面

13歲少女搭電梯遭掐脖22秒　兇手才14歲：心情不好想找人發洩

匯率「破7」人行急喊話　強調總體穩定坦言受「關稅影響」

華聞快遞／上海浦東率先推出「一業一證」　一張許可證暢行市場

「三罷」重挫香港經濟！　中聯辦7日將召人大政協「傳達北京意識」

吉龍糖、超商也上榜！衛生局抽驗飲冰品...6款菌數都超標

暴漲河水沖走愛犬　她緊抓牽繩慘被拖入河溺斃

王品集團石二鍋「超市」新店型落腳台中　攜手小農搶攻外帶蔬食商機

殲-10C裝渦扇-10試飛　中國可能不再訂俄製航發

Hello Kitty相機包背出門吸睛　聯名LeSportsac包型超豐富

【奧斯塔羅】最近工作上有什麼好運將來臨嗎？

台灣野人危險升級！砸木棍破頭傷人　警搜山「看得到抓不到」

集郵明日花綺羅、三上悠亞！　「合照孫生」被放大看…網崩潰：碰到了

香港大罷工陸空受影響　港鐵6線暫停、200航班取消！

Google明年為歐盟Android用戶引入第三方搜尋引擎　選項依競價排名決定

韓國瑜伽老師沒穿內衣雪乳下壓　撼動90萬網友！IG謝：我愛你們

大陸熱門新聞

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底..

香港大罷工第一波！170航班取..

轎車上鎖突自燃！阿公目睹2幼孫..

「三罷」席捲全港　林鄭月娥回應

壯男拆販賣機　拿娃娃「OX」4..

吹整晚冷氣！19歲女大生隔天心..

奧迪馬自達當街尬車！男子被撞飛..

香港三罷癱瘓交通　多個地鐵站關..

無證駕駛被查　他挖出眼球示威

他切豬肉拇指割「1cm傷口」暈..

香港迪士尼加入5日「全港大罷工..

天天吃甜點！8歲女童得腎癌....

月事才剛來！18歲女竟產出男嬰..

3歲女玩「飛高高」遭天花板吊扇..

更多熱門

相關新聞

丟五星旗入海！央視：不是不報，時間未到

香港《逃犯條例》風波越演越烈，示威者近幾日連續發起抗議遊行，包括今日的「三罷」（罷工、罷課、罷市）及「地鐵不合作運動」。此外，大陸官煤央視3日連續播發多則快評，針對示威者將五星旗丟入海中一事怒批，香港不能無休止亂下去，「不是不報，只是時間未到」。

「三罷」席捲全港　林鄭月娥回應

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

香港大罷工第一波！170航班取消

防暴警施放多枚「催淚彈」驅趕銅鑼灣示威者

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

高雄逆子討不到800元！推倒輪椅母當街性侵

她遭推下樓全身骨折！兇手竟回教室吃早餐

港警深夜清場　硬抬走少女逼露底褲

男大生暗戀女家教　網購自白劑GG

林正英「御用小殭屍」爆中邪消失20年

Angelababy素顏現身機場糗了！

「要讓20女懷孕」！富豪在農場建受孕樂園

利奇馬恐變中颱不排除直撲台灣　吳德榮：威脅大增

香港大罷工第一波！170航班取消

她出門上班慘遭鄰居性侵後勒死

阿桑「這是博愛座」　孕婦翻白眼回應…她默默走回

女童遭推墜樓　校方否認要家屬歸還醫藥費

她參加前男友婚禮提床事　新娘臉歪狠瞪老公　

浩子深夜PO文「感覺好陌生」逼哭網友

《金家》高宇蓁裸秀腰窩！

更多

最夯影音

更多

車潮中「矇眼伏地挺身」神鑽車底 他用後製創超扯場景...網：跪了

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

BY2寫洗腦曲《G.O.O.D》送選秀戰友　喊出口號大家同步跳舞...全場驚豔！

療癒嗓音「不過度轉音」4導師超愛！　李榮浩大讚：用腦袋唱歌的人

連續煮同一道菜、碎唸威脅停網　「媽媽日常」神還原！網笑：超有感

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面