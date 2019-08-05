香港大罷工第一波！機場逾3千員工「請病假」　170航班取消

▲元朗暴力事件後，示威者聚集香港機場。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

香港民眾在5日發起「三罷」運動（罷工、罷課、罷市），第一波影響從航空業開始，今日早晨，大批機場機組人員、地勤、飛機維修員集體請病假，就連民航處航空交通管制員也加入響應活動。截至今晨4點，已經至少有170航班取消，包含抵港77班，離港93班，大多是國泰航空及國泰港龍航空的班機。

據報導，國泰航空傳出至少有2000人集體請病假，港航也有超過510人，以地勤服務為主的怡中航空也有320人請假聲援，另外香港機場的維修員也有200人參與。港鐵也宣布，收到地勤服務代理商的通知，機場快線香港站及九龍站部分預辦登機服務櫃位未能提供服務。

香港民航局繼4日有12名航空交通管制員集體請病假之後，5日人數更多，機場管理局4日晚間就發通知給各個航空公司指出，機場控制塔人手不足，5日香港機場將只有一條跑道運作，並減少每間航空公司航班一半的升降數量。香港機場原本使用兩條跑道，每小時可容納68班航機起降，今日因許多人員響應罷工，只剩一條跑道可用。

機場管理局的網也上公告顯示，「8月5日（星期一）可能出現一些或會影響香港國際機場運作的情況。機管局呼籲旅客聯絡航空公司，確認航班後才出發前往機場，或透過機場網頁或「我的航班」流動應用程式，了解最新航班情況。」

國泰航空及國泰港龍航空則表示，已收到機場管理局通知，機場運作有機會於今日受影響，「我們強烈建議旅客於當日延遲非必要的行程」。