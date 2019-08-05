快訊／性侵勒死肢解13塊！華山分屍案凶嫌翻供求生不成　一審判死刑

記者劉昌松、羅志華、林昱萱／台北報導

「華山分屍案」2018年震驚台灣社會，當時37歲的凶嫌陳伯謙，約受害人高姓女子至華山園區小木屋喝酒，待高女酒醉後向她求歡，不料高女對陳男無感極力反抗，當場打了他一記耳光，而陳男挨打失去理智，性侵高女後把她勒斃，事後將高女遺體分屍13塊，並分裝7大袋棄置陽明山區。台北地院歷經11個月審理後，2019年8月5日判陳男死刑，褫奪公權終身。

▲「華山分屍案」兇嫌陳伯謙在小木屋性侵高女後，將其勒斃並將遺體分屍。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

2018年5月間，自稱有原住民血統、從事射箭教練的陳男，在臉書「野居草堂」結識高女；高女為向陳男學習原住民文化與射箭，同月31日與陳男相約到華山園區小木屋喝酒聊天。陳男愛慕高女已久，竟趁她酒醉時摸上去企圖性侵；高女驚醒極力反抗，1巴掌往陳男臉上搧去；陳男面子掛不住，性侵高女後將她勒斃，伴屍3天後以利刃將遺體肢解成13塊，分裝於7個塑膠袋中，並於2018年6月4日騎車至陽明山區丟棄屍塊。

▲▼華山分屍案案發現場與主嫌陳伯謙。（圖／記者邱中岳攝）

高女2018年5月31日失蹤後，家屬急著找人，高女妹妹甚至一度跑到小木屋與陳男對質，卻只得到對方敷衍；直到警方於6月18日突破陳男心防，才得知高女遇害。警方根據陳男供述，搜索陽明山區找到7袋屍塊，卻找不到高女的乳房及外陰部；陳男這時才供稱，他早在6月13日就將切下的乳房及外陰部，以製作標本用的明礬防腐，並放置於家中。

檢警歷經2個月調查，於2018年8月14日依強制性交故意殺害被害人罪、竊盜罪、毀壞屍體罪、遺棄屍體等罪嫌提起公訴，並求處最嚴厲之刑。陳男於2018年9月首度開庭時，辯稱他是先殺人才性侵屍體，企圖減輕罪刑，並當庭向死者家屬下跪道歉，被高女父親直接拒絕。台北地院一審終結，判陳男死刑，可上訴。