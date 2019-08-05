華山分屍案8/5下午宣判　家屬曾怒批：陳伯謙一定要判死！

▲「華山分屍案」兇嫌陳伯謙殘忍姦殺高女，還將遺體乳房及下體切下做成標本，家屬痛批「一定要判死」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者羅志華／台北報導

「華山分屍案」2018年震驚台灣社會，台北地院歷經11個月審理後，判決結果將於今（8月5日）下午2時30分出爐，據傳受害人高女父親也會到場聽判。兇嫌陳伯謙當時性侵高女後將她勒斃，還將死者乳房及下體切下做成標本，家屬對陳男的變態行徑相當氣憤，高女堂姊更怒批：「一定要判（陳男）死刑！」，網友也激憤撻伐，要求政府執行死刑，彰顯公平正義。

陳男從事射箭教練，對外宣稱有原住民血統，並與太太育有1子，但夫妻倆感情並不好；早在高女遇害前，陳男就時常以教練身分在外約砲，男女關係極為複雜。陳男於2018年5月間在臉書結識高女後，展開積極追求，並在同月底以教學為由約高女到華山小木屋喝酒聊天。待高女酒醉後，陳男企圖性侵，高女驚醒極力反抗，當場掌摑陳男；陳男見這次「教練牌」不管用，竟惱羞強行性侵高女，事後還將她勒斃，分屍13塊棄置陽明山區。

高女自2018年5月31日失聯後，家屬透過各管道急尋，高女妹妹當時更自拍影片，希望能得到姊姊的消息，「我們隨時歡迎妳回來，如果需要救妳，我也一定會救妳」；高女父親也PO文心酸喊話，「如果女兒妳有看到爸爸這篇文章，請快點回家，媽媽已經承受不了壓力崩潰了，求妳快回來，我們都很想妳」，字字句句透露出對愛女的深情，令人相當鼻酸。

事件曝光後，高女妹妹對媒體表示，「希望社會能給家屬1個正義、公道，希望不要再有下個受害者」；陳男於2018年9月首度開庭時，不僅供詞避重就輕，企圖混淆案情，還當場下跪請求家屬原諒，作秀意味十分濃厚，高女父親見狀毫不領情，要他把犯案過程、動機等交代清楚，「男子漢敢做就要敢當，殺了人只要下跪道歉就可以了嗎？」。台北地院歷時11個月審理，判決將於2019年8月5日下午出爐，據傳高女父親也會到場聽判。

