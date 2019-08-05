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社會 社會焦點 保障人權

女兒永遠回不來了...華山分屍案一審判死　受害父批陳伯謙「食人魔」

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記者羅志華／台北報導

台北地院審理「華山分屍案」，8月5日結果出爐，兇嫌陳伯謙判處死刑，並褫奪公權終身；死者父親在女兒陪同下於聽判後接受訪問，表示這個結果很符合社會期待，並痛批陳伯謙不但是殺人魔，還是「食人魔」。原來陳伯謙割下死者許多肌肉組織，遭質疑是否吃下肚時，他不否認也未做出回應，且於審理時說詞反覆，根本毫無悔意。

▲▼華山分屍案一審宣判,被害者家屬到庭聽判。（圖／記者李毓康攝）

▲父親節前夕，華山分屍案一審宣判，死者父親難過表示「女兒永遠回不來了」。（圖／記者李毓康攝）

高父表示，陳男於審理中辯稱，因受到華裔美國人「ERIC」的威脅，才會協助分屍、棄屍，但陳男的說詞根本無法自圓其說，且所有證據都指他為兇手，「你（陳男）說跟ERIC相處5、6個小時一起分屍，而且之前還常在小木屋聊天，卻說完全沒有ERIC的聯絡方式，這種話能信嗎？」。高父認為，若陳男真有悔意，就該把事實全說出來，而不是講那些編出來的謊話。

至於陳男是否曾向家屬道歉，高父一口否認，「我們從來沒看過，隔離訊問時也看不到，這消息不知道是誰放出來的」；最終辯論庭時，陳男更將犯案動機全推給受害的高女，讓高母當庭氣到2度昏厥…父親節前夕得到這項判決，高父雖感欣慰，卻也相當沉痛，「女兒走了就永遠回不來了…很遺憾不能保護自己的孩子。」

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關鍵字：華山分屍案,死刑,父親節

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