微電影《SPARKS點亮星光》第二季來了！　顛覆銀行業印象

▲由真人真事改編的星展微電影《SPARKS點亮星光》正式推出第二季，顛覆銀行業印象。（採訪撰稿／記者鍾欣妍；攝影剪輯／記者張凱喨）

記者鍾欣妍／採訪報導

銀行家又要出任務了，這一次要幫客戶，翻轉家族的塑膠事業！由真人真事改編的星展微電影《SPARKS點亮星光》，正式推出第二季，細膩的拍攝手法和精彩的劇情，再次顛覆大家對銀行業的印象。

▲星展微電影第二季《SPARKS點亮星光》登場，故事取材自真人真事，並鎖定永續發展議題。（圖／記者張凱喨攝）

星展銀行（台灣）集團推廣策略暨傳訊處處長蘇怡文表示，『星展銀行一直以創新手法，來溝通品牌精神，就是生活隨興、星展隨行。三年前，我們開始用微電影的方式，在不同市場改編真人真事的故事，以更貼近消費大眾的手法來溝通。』

▲星展微電影第二季《SPARKS點亮星光》開播，除了在網路引爆討論，在捷運忠孝復興站播放，也吸引民眾駐足欣賞。（圖／記者張凱喨攝）

回顧微電影第一季開播就轟動亞洲，挾著2.5億次觀看數和2,400萬的互動數，2019年一口氣再推第二季首三集，讓影迷們大飽眼福。蘇怡文表示，『第二季特別著重在永續議題，攜手社會企業和新創家，透過不同的方式，來解決社會問題，包括減塑、資源分配不公、循環再利用等等。」

▲在捷運忠孝復興站，看完星展微電影第二季《SPARKS點亮星光》後，記得掃右下方的QRcode，回答問題抽電影票。（圖／記者張凱喨攝）

為了朝永續發展努力，星展銀行（台灣）從2018年就成立永續發展委員會，推出各項創新金融解決方案，協助客戶永續經營，一起打造更美好的未來。

▲▼透過QRcode ，前往星展微電影第二季《SPARKS點亮星光》官網，回答微電影相關問題，就有機會獲得電影票。（圖／記者張凱喨攝）

除了在網路發酵，捷運忠孝復興站也可以大螢幕欣賞星展微電影，別忘了看完後，掃右下方的QRcode，連結到官網回答問題，就有機會把電影票帶回家，好康只到8/31，立刻參加當下個幸運兒吧!



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