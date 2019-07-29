學生快來！參加資源回收微電影競賽...拿總獎項30萬、千元禮券

▲環保署透露，作品的評審重點，包括切題性、整體創意、拍攝視覺等。（示意圖／視覺中國CFP）

記者許展溢／台北報導

環保署今（29日）公布從8月1日起到9月30日將舉辦「2019資源回收大作戰微電影創意競賽」，歡迎全台的大學生和國高中、國小生報名參加，總獎項高達新台幣30萬元，前40名完成報名並上傳影片還可獲千元禮券。

環保署表示，垃圾分類資源回收已是日常生活的一個習慣，但還是有些項目或材質，關注度或回收頻率較低，如廢電池、廢平板、廢筆記型電腦、廢未發泡PS容器及廢機動車輛等。為加強各界的認知，特別舉辦「資源回收大作戰-微電影創意競賽」，期望透過學生族群的參與及討論，激盪出屬於學子們的獨特創意，拍出不同視角的資源回收微電影。

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▲環保署表示，廢電池、廢平板、廢筆記型電腦等項目，回收頻率較低。（圖／記者黃克翔攝）

環保署說明，這次將分「國小、國中及高中（職）組」及「大專院校組」等2組分開徵件比賽，總獎項高達30萬元，凡是108學年度8月以後在學的學生，都可單槍匹馬或揪眾組團一起上網報名。

環保署搶先透露，作品的評審重點，包括切題性、整體創意、拍攝視覺及內容呈現等4部分進行評審。最後從2組的參賽組別中，各選出前3名及4名佳作。另外將設置跨組別的「最佳人氣獎」，透過活動網頁所公布的參賽影片及投票區間，由民眾進行網路票選。

▲環保署舉辦2019資源回收大作戰「微電影創意競賽」。（圖／環保署提供）

環保署指出，除每組首獎發給新台幣5萬元獎金外，前40名完成報名手續與影片上傳者，還能獲得1000元的等值禮券及2萬5000點的綠點。相關活動詳情，都可至資源回收網活動網頁查詢或洽「微電影創意競賽徵件小組」洽詢，聯繫電話：02-23915133。