柯文哲訪三峽老街！藍營前立委李嘉進作東：第三勢力有空間

▲柯文哲4日走訪三峽老街，李嘉進（左）全程陪同。（圖／記者楊亞璇攝，下同）

記者楊亞璇／台北報導

台北市長柯文哲宣布籌組台灣民眾黨後，4日走訪新北市三峽老街，戰情室幕僚李縉穎以及他的父親國民黨前立委李嘉進全程陪同。針對柯文哲組黨一事，李嘉進受訪表示，台民黨的理想要提出來、目標訂出來，「這個比你走100趟造勢還重要」，若柯文哲能說清楚，要把台灣帶到什麼地方，「自然而然票就進來」。

柯文哲一早先到板橋天德宮，再到桃園市龍潭與產業界座談，接著前往大溪老街，下午參訪三峽老街，走訪祖師廟、興隆宮、福安宮土地公廟，最後抵達林興仁夜市，行程滿檔。柯文哲在三峽老街除了拜訪商家還大啖美食，不少柯粉沿路追隨，搶著拍照、簽名，氣氛熱絡。

李嘉進受訪表示，因為李縉穎在市府當幕僚，「兒子的老闆來，我就盡地主之誼」，柯文哲能夠把三峽老街氣勢帶起來，「我跟他不談政治，只有談地方的繁榮」。

對於是否支持柯文哲，李嘉進說，把台灣帶得更好，支持誰都一樣，現在的選民知識水準很高，硬是要他總統投給誰，是不可能的事情，「不要把政黨放在前面，把台灣跟國家放在前面才重要」。

談到柯文哲籌組台灣民眾黨，李嘉進表示，雖然他自己是國民黨的，但是國民黨對未來的願景還要努力，不然人家不會贊同你，民進黨施政三年，很清楚，就是被人民放棄，因此，在這個情形下，第三勢力都有空間。





▲幕僚李縉穎、前立委李嘉進。（圖／記者楊亞璇攝）



李嘉進呼籲，不管哪個政黨，要把真正的人才找出來，不是只有為自己的黨求勝而已，國民黨只想要政黨輪替，民進黨則是力求穩固政權，他們的目的就是把對方擊倒，但是一個政黨要把台灣帶到什麼地方，政策要很清楚，第三勢力包括柯文哲也應說清楚，「自然而然票就進來」，有識之士應該朝這方向去想，因為選舉激情半年就過，但是人民還是要生活。

李嘉進並透露，他很直接的問柯文哲，你的政策在哪裡？他認為台民黨的理想要提出來、目標訂出來，「這個比走100趟造勢還重要」，而柯文哲則是告訴他「要研究、要努力」。李嘉進表示，晚間作東請柯文哲吃飯時，還要跟他講很多。