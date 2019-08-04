柯文哲組台灣民眾黨　陳水扁：分裂的時代力量是最大受災戶

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）



記者呂欣玫／綜合報導

台北市長柯文哲籌組「台灣民眾黨」，將於8月6日舉辦成立大會，同時時代力量立委林昶佐宣布退黨，時代力量面臨分裂危機。對此，前總統陳水扁認為，「台灣民眾黨的誕生，時代力量很有可能是最大受災戶」。

針對台灣民眾黨成立對時代力量的衝擊，陳水扁2日於臉書分析，時代力量2016年挾著2014年太陽花學運的餘威，靠著民進黨的禮讓，拿到3席區域立委、2席不分區立委，2020年原本有機會在不分區立委有些斬獲，「不過面對台灣民眾黨在柯文哲母雞帶小雞的衝擊下，時代力量沒有強而有魅力的領導者，加上民進黨不再禮讓，分裂的時代力量極可能在區域與不分區立委雙雙掛零」。

陳水扁指出，一般認為台灣民眾黨應可在2020立委選舉囊括7至10席，意謂著民進黨雖然不致於如前行政院長賴清德所擔心，不分區立委只剩10席，但立委席次要過半將是不可能的任務，最後能否保住40席都是艱鉅的挑戰。

陳水扁還說，立委席次過半，總統大選不保證當選，2000年國民黨的連戰，2004年國民黨、親民黨的「連宋配」都一樣落敗，就連陳水扁連任總統的勝選，也是在立法院少數不利的條件下逆轉勝的，2020年民進黨已經贏不了國會多數席次，但守護台灣的總統保衛戰仍大有可為。