影／「韓郭配」合作有譜？　命理師分析兩人性格…靠ＯＯ才有機會

記者李唯甄、吳奕靖／高雄報導

高雄市長韓國瑜從國民黨總統初選民調勝出，拿下2020大選入場券，而他在民調出爐後的第一時間，就想盡辦法跟「大哥」郭台銘聯繫，卻始終聯絡不上，郭台銘的幕僚也透露兩人之間「有心結」。命理師林富華從兩人的面相來看，指出韓國瑜跟郭台銘都是「獨霸一方」的人，若要談合作，恐怕只能從「經濟」立場上考量才有機會。

▲命理師指出，韓郭兩人都屬於「獨霸一方」性格，要合作只能從「經濟」上才有機會。（合成圖／記者李毓康攝、記者季相儒攝）

韓國瑜通過全代會提名，正式成為國民黨總統參選人，而他的首要任務就是整合因初選廝殺分裂的國民黨，韓國瑜在民調出爐時，第一時間就找上前國民黨主席連戰，希望他出面幫忙整合各方勢力，王金平也證實連戰出面協調「韓王會」的時間，但他仍堅持參選到底，拒絕擔任韓國瑜副手。

▲王金平已拒絕擔任韓國瑜副手。（圖／王金平辦公室提供）

另一位韓國瑜亟欲整合的，就是國民黨「最強外掛」郭台銘，韓國瑜從民調出爐後就想盡辦法跟郭台銘聯繫，卻始終聯絡不上。郭台銘的幕僚曾指韓郭之間「有心結」，更直指原因就是韓國瑜背後的「媒體老闆」。命理師林富華指出，韓郭兩人都屬於「獨霸一方」的人，因此合作機會不高，除非是從「經濟」上的立場考量，才比較有機會。

至於外界盛傳的「郭柯配」？林富華表示，目前看來雙方合作的可能非常大，柯文哲是學醫出身，做事會盡可能的降到零失誤，她也認為「郭柯」現在一直在打迷糊仗，讓外界看不透，但雙方合作一旦成定局，將會對藍綠雙方的選情造成衝擊。

▲命理師認為郭台銘和柯文哲合作機率高。（合成圖／ETtoday資料照）