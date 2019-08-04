2019第五屆U-12世界盃少棒賽　中華隊4：0勝日本勇奪冠軍

▲2019第五屆U-12世界盃少棒賽中華隊勝日本勇奪冠軍。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「2019第五屆U-12世界盃棒球錦標賽」（V WBSC U12 Baseball World Championship）7月26日至8月4日在亞太棒球訓練中心、善化棒球場及歸仁棒球場三地展開比賽，8月4日晚上進行中華隊與日本隊冠亞軍爭霸賽，最終中華隊以4:0大勝日本隊，獲得本屆冠軍，現場觀眾與球員們開心歡呼迎接勝利！

為期9天的賽事進入尾聲，4日下午古巴隊與韓國隊進行爭奪季軍之戰，最終古巴隊2:1獲本屆季軍；晚間中華隊對上日本隊的冠亞軍戰，賽事門票一開賣即馬上被搶購一空，主球場當天滿場完售，中華隊全體隊員在開賽前也特別在場上跳起戰舞，以輕快的音樂結合棒球投打姿勢及舞步，動作整齊劃一，展現出氣勢及台灣人的活潑熱情，更是為中華隊帶來勝利的好彩頭。

為了讓無法入場內觀賞的民眾們，也能感受到現場的氣氛，民治市政中心廣場特別設置大銀幕直播，讓無法親臨現場的球迷也能一起共襄盛舉，享受這場激烈的比賽。

今年共有來自世界五大洲、12個國家代表隊進行球技、文化及城市交流的活動，包含美國、日本、韓國、古巴、墨西哥、捷克、南非、澳洲、義大利、委內瑞拉、斐濟及中華隊等，歷經9天激烈的賽事，各項賽事如期圓滿完成，分別由中華隊、日本隊、古巴隊獲得冠軍、亞軍及季軍。各球隊小將們每場比賽中之努力及表現，讓所有球迷們在這個暑假都留下深刻難忘的回憶！