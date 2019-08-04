韓國魚市場公廁毒氣超標500倍！　女高生上廁所「昏迷7天」未醒

▲ 魚市場公廁毒氣外洩，導致女高中生陷入昏迷。（圖／釜山警察廳）

記者陳宛貞／編譯

許多台灣人到南韓觀光時都會選擇靠海的第二大城釜山，不僅可以玩水，還有各種新鮮的海產，沒想到日前一名當地女高中生到廣安里海水浴場附近的魚市場公廁上廁所，卻因為化糞池外洩的有毒氣體而陷入昏迷，至今還是沒有醒過來。

釜山南部警察署2日表示，一名18歲女高中生7月29日凌晨3時40分左右在水營區民樂洞一處魚市場公共廁所內昏倒。少女接受心肺復甦術後送醫，但至今已經經過7天，仍在昏迷中。

當時因為一直沒見到少女出來，她同為18歲的朋友走進廁所查看狀況，也差點因為毒氣而昏倒。她說明，「她（少女）經過20分鐘都沒有出來。因為有毒氣體的味道，我差點暈過去2次還吐得很嚴重。」

警方2日初步調查發現，魚市場公廁內的空氣中的硫化氫含量超標500倍。這種有毒氣體通常由汙水、化糞池及垃圾掩埋場中發生的化學反應釋放而出，人類暴露在這種氣體中會對肺部造成致命的影響。

當局認為，這棟建築物使用長達20多年的排氣管是毒氣外洩的主因。警方正與南韓燃氣安全公司聯手調查，並委託國立科學搜查研究院確認現場硫化氫的確切含量。

事實上，釜山2018年12月也曾發生類似案件，一家汙水處理廠3名工人因吸入硫化氫而死亡，另有至少7人昏迷。釜山消防當局表示，事發當時工人將鹼性廢水倒入一口井中，產生有毒氣體。