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女友16歲妹趴沙發！他「後面騎上」飢渴解內衣　抱上床強X...瞎喊：是在玩

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▲桃園市邱姓男子遭指控於去年10月遇見前女友，以騎車載其購物為由，騙女友回住處騎車，但卻藉故軟禁女友，並連續3次性侵得逞，女友事後不甘辱提告妨害性自主。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲唐男對女友妹妹伸出狼爪。（示意圖／免費圖庫pxhere，與本文當事人無關）

記者戴若涵／台北報導

一名唐姓男子2016年服義務役時到女友租屋處，竟對女友年僅16歲的妹妹小靜（化名）起了邪念，跨坐到她身上，還強吻唇部、頸部，見到對方激烈反抗才停手，雖然他否認猥褻，但一審仍被判處有期徒刑10月，高等法院日前改判刑8月，緩刑3年，可上訴。

根據判決書，2016年9月唐男到女友租屋處拜訪，女友出門上班後，他竟趁著與女友妹妹小靜單獨相處的機會，對趴在沙發上用iPad的小靜伸出狼爪，他先是跨坐在小靜的身上，壓制對方的行動。

這還沒完，唐男接著又隔著外衣解開小靜的釦子，手伸進小靜的上衣內解開內衣扣子，再將她從沙發抱上床，不顧小靜的推踢，以身體壓制，強吻小靜嘴唇、脖子等處。

過一會後唐男才停手，並向小靜道歉，同時要求她不要告訴女友；小靜一個月後才突然一臉為難、眼眶泛紅告訴姊姊此事，最後通報警方處理。

唐男否認有任何強制猥褻犯行，強調當時從後面跨坐在小靜身上、解開內衣扣「都是在玩」，但他的說詞並未被法官採信，一審被依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑10月。

歷經幾場訴訟之後，高等法院合議庭審酌他雖然沒有獲得小靜的原諒，但事發時沒有讓小靜受有外傷，在小靜激烈反抗後不久，他沒有進一步侵犯，尚能清醒自制，且雙方已以10萬元和解，決定依強制猥褻罪判刑8月、緩刑3年，須參加2場法治教育課程，全案仍可上訴。

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關鍵字：猥褻,內衣,強吻

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