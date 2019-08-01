好友拜託接送9歲女兒！渣男猛轉進停車場「狂OO」　女童嚇壞尖叫：叔叔不要

▲新竹一名男子受託接送友人之女上下課，沒想到他卻將車停放停車場摸女童胸部。（圖／取自免費圖庫pixbay）

記者戴若涵／新竹報導

新竹縣一名女子託友人賴姓男子開車接送女兒雯雯（化名）上下課，但賴男見有機可趁，竟在車上對年僅9歲的雯雯伸出鹹豬手撫摸胸部。新竹地方法院依強制猥褻罪判他有期徒刑2年，但考量雙方已和解，雯雯也逐漸淡忘此事，決定給予他緩刑，期間付保護管束，可上訴。

根據判決書，賴男與雯雯的母親是朋友關係，2017年9月受託於每週一上午、週五下午開車接送雯雯往返住處及學校，沒想到賴男2017年12月某周一上午，竟然趁著送雯雯上學途中，將車停在停車場，不顧雯雯拒絕，出手撫摸她的胸部；食髓知味的賴男，事隔短短1個月，又如法炮製再度出手摸胸得逞。

事後雯雯老師察覺不對勁，趕緊報警處理。雯雯在偵訊時表示，「叔叔都會直接隔著衣服摸我胸部，不會摸我其他身體部位，我不喜歡被摸，我有大叫，叔叔就會停下來」；而賴男則在法院審理及偵訊時坦承犯行。

新竹地方法院認為，賴男明明知道雯雯年紀尚幼，竟然為了滿足一己私慾，2度強制猥褻雯雯，無論犯罪動機、目的或手段都不可取，但考量他坦承犯行，且與雯雯母女倆達成和解，雯雯也已淡忘此事，最後決定依強制猥褻罪判他有期徒刑2年，緩刑5年，緩刑期間保護管束。全案仍可上訴。

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