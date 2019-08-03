法官「自由心證」從有罪變無罪　補教女師質疑「司法標準在哪」

女子遭闖紅燈男撞上挨告，4年來從有罪變無罪，她反問「司法標準在哪？」。(圖／取自網路)

記者李忠憲／台中報導

車禍大多雙方有錯，但游姓女老師開車遭騎機車闖紅燈的郭姓老翁撞上，老翁78天後死亡。游小姐遭提告，即使交通鑑定報告證實她無肇責，近4年的官司纏訟，她遭檢察官「逼認罪」，法官「同情」被害人，仍認定她應盡注意義務，一審判有罪。她不甘心上訴，二審最後認定路權是她的，改判無罪定讞。游小姐無奈地說，這絕非個案，「不知司法標準在哪？」

回憶事發後，游小姐仍情緒激動，她表示，家屬在法庭上指責她沒關心，怎麼不好好開車等，但她曾數次前往醫院關心郭姓老翁，告知家屬她當時有按喇叭，家屬回說「他有重聽」；她也問郭翁「阿伯你闖紅燈喔？」他與家屬卻都不吭聲。而這些，他們卻在法庭上避而不談。

游小姐說，一審審理期間，當時台中市車輛行車事故鑑定委員會及覆議委員會報告都指出，她並沒有肇事因素，檢察官卻硬要逼她認罪。法官則是「同情」被害人，對方家屬「就是要錢」，調解時除了強制險賠償外，還要她賠25萬。她無法接受，保險公司更無法相信這樣的車禍還要她賠，原本不接受，但一審判她有罪後，保險公司也只能依規定先賠償。

她提到，一審判她有罪後，她氣得上訴並在網路爆料，向跟媒體投訴。家人尤其是父親認為讓他蒙羞，對她不諒解，此後幾乎不跟她講話，她只能跟母親傾訴，即使現在判無罪，她也只有跟母親說。

游小姐認為，雖然感謝司法在近4年後還她公道，逝者已矣，她不想再去追究。她納悶的是，一件單純的死亡車禍，鑑定報告也很清楚，卻能有如此截然不同的判決。

她說，相信這不是個案，一定有很多人有跟她一樣的遭遇。她想問法官，「你們的天平怎麼了？」你們有獨自判斷能力，智識不低，或許也都有開車，卻沒有「同理心」，不知「司法標準在哪？」

游小姐的先生事後也補充說，他希望大家對在此案後能重視台灣法律，什麼是對，什麼是錯，而不是自由心證。一審在法醫及2次鑑定都是他老婆無肇責下，還可以用「不到1秒的綠燈轉黃燈」來判定有罪，令人灰心。

他認為，司法「自由心證」導致一堆三寶肆無忌憚，尤其這種連小孩簡單的認知下的對錯，還可以拖到4年之久，令人感嘆，也希望此事能給人警惕與學習。

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