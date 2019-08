第14屆全球城市小姐爆冷門！16歲長腿高中妹奪冠　「小昆凌」屈居第二

記者吳奕靖/高雄報導

全球城市小姐第14屆總決賽在高雄舉辦,不知道是不是地主優勢,前五名中有四名都是高雄人,但奪下后冠的佳麗卻是年僅16歲、來自新竹還在就讀高二的柯純心,讓許多人跌破眼鏡。不過,柯純心很謙虛地說「要很努力才會成功」。

16歲的柯純心身材高挑,在比賽當中不僅要穿旗袍,還得要泳裝登場,如果不說,真的很難想像她才16歲。如今爆冷門擊敗眾家小姐姐,柯純心說:「其實也還滿驚喜的,心情也很激動,很感謝自己和所有工作人員,這兩週逼我努力練習,就一定要不放棄才能成功。」

柯純心的親友團也遠從新竹來到高雄幫她加油,媽媽說:「感覺很棒,吾家有女初成長,非常感謝這個團隊,對我家小朋友的栽培,我希望這個活動可以越來越發揚光大,因為這個城市的選美比賽已經晉級為全球第三大品牌,所以明年有機會的話,有興趣的小朋友也可以一起來參加。」

值得一提的是,這次全球城市小姐在高雄舉辦總決賽,也算是發揮了主場優勢,不僅第二名到第五名都是高雄正妹奪下,第二名的劉宜欣也拿下了最佳人氣獎,靠著相似混血兒的外表,甚至被封為是「小昆凌」。

劉宜欣表示,她未來會用微笑努力替高雄推展觀光,像是在地美食,「我會推薦在鳳山的ice冰,因為它是跟高雄的在地小農合作,用他們的新鮮水果做出來的冰品,我覺得非常能代表高雄。」

其實,劉宜欣曾經前往美國短暫實習,所以在簡單致詞也不僅聚焦高雄,也相當地有國際觀。她說,「此時南太平洋島國的居民正面臨嚴重的氣候變遷問題,影響到生存,需要我們深入當地,文化交流傳遞愛的能量,不分你我的包容跟愛護不同的文化與土地,You and me love and peace」,這番言論讓評審印象深刻。

