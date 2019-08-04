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第14屆全球城市小姐爆冷門！16歲長腿高中妹奪冠　「小昆凌」屈居第二

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記者吳奕靖／高雄報導

全球城市小姐第14屆總決賽在高雄舉辦，不知道是不是地主優勢，前五名中有四名都是高雄人，但奪下后冠的佳麗卻是年僅16歲、來自新竹還在就讀高二的柯純心，讓許多人跌破眼鏡。不過，柯純心很謙虛地說「要很努力才會成功」。

▲全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，16歲柯純心爆冷奪冠 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，16歲柯純心爆冷奪冠 。（圖／記者吳奕靖攝）

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▲全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，16歲柯純心爆冷奪冠 。（圖／記者吳奕靖攝）

16歲的柯純心身材高挑，在比賽當中不僅要穿旗袍，還得要泳裝登場，如果不說，真的很難想像她才16歲。如今爆冷門擊敗眾家小姐姐，柯純心說：「其實也還滿驚喜的，心情也很激動，很感謝自己和所有工作人員，這兩週逼我努力練習，就一定要不放棄才能成功。」

柯純心的親友團也遠從新竹來到高雄幫她加油，媽媽說：「感覺很棒，吾家有女初成長，非常感謝這個團隊，對我家小朋友的栽培，我希望這個活動可以越來越發揚光大，因為這個城市的選美比賽已經晉級為全球第三大品牌，所以明年有機會的話，有興趣的小朋友也可以一起來參加。」

▲全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，16歲柯純心爆冷奪冠 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，16歲柯純心奪冠（圖右），第二名是劉宜欣（圖中）。（圖／記者吳奕靖攝）

值得一提的是，這次全球城市小姐在高雄舉辦總決賽，也算是發揮了主場優勢，不僅第二名到第五名都是高雄正妹奪下，第二名的劉宜欣也拿下了最佳人氣獎，靠著相似混血兒的外表，甚至被封為是「小昆凌」。

劉宜欣表示，她未來會用微笑努力替高雄推展觀光，像是在地美食，「我會推薦在鳳山的ice冰，因為它是跟高雄的在地小農合作，用他們的新鮮水果做出來的冰品，我覺得非常能代表高雄。」

其實，劉宜欣曾經前往美國短暫實習，所以在簡單致詞也不僅聚焦高雄，也相當地有國際觀。她說，「此時南太平洋島國的居民正面臨嚴重的氣候變遷問題，影響到生存，需要我們深入當地，文化交流傳遞愛的能量，不分你我的包容跟愛護不同的文化與土地，You and me love and peace」，這番言論讓評審印象深刻。

▲全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，16歲柯純心爆冷奪冠 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，有混血兒外表被稱為小昆凌的劉宜欣奪下第二名。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，16歲柯純心爆冷奪冠 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲被稱為小昆凌的劉宜欣奪下第二名，也拿下人氣王。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，16歲柯純心爆冷奪冠 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲全球城市小姐總決賽在高雄舉辦，16歲柯純心爆冷奪冠（中） 。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：全球城市小姐,高雄,小昆凌,高中妹,泳裝,旗袍

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