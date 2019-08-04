多維TW／陸啟動「學術融台」 兩岸攻防高教人才

文／楊家鑫 張鈞凱

中國大陸近年開始推動對台「融合發展」大戰略，期望吸引更多台灣人到大陸就學、工作、生活。核心措施就是大陸國台辦2018年2月推出的「惠台31條」，內容涵蓋金融、就業、教育、影視等多種領域，讓台商、台生、台青等可與大陸民眾「公平競爭」，享有同等待遇。

「惠台31條」提出後一年，大陸各地陸續推出「在地化」的實施細則，重點在落實居民同等待遇。另一方面，其他中央政府機關也陸續跟進，例如大陸最高人民法院2019年3月也公佈「惠台36條措施」。

「31條」惠及的領域非常廣，其中吸引台灣高教人才赴陸是一大重點，第30條即明言：「鼓勵台灣教師來大陸高校（大學）任教，其在台灣取得的學術成果可納入工作評價體系。」

請繼續往下閱讀...

「學術融台」五花八門

大陸權威學術期刊目錄「中文社會科學引文索引」（Chinese Social Sciences Citation Index，CSSCI）於7月11日就確定將15個學科、30種台灣人文社科類學術期刊納入資料庫。稱此是為赴陸工作台灣人的學術成果納入工作評價體系創造更有利條件。

當時「惠台31條」政策出台之後，不少有意前往大陸工作的台灣學者都表達憂慮，一是擔心兩岸學術體制差距，二是擔心過往在台灣發表的研究成果不被承認。如今CSSCI對台灣期刊開了一個小門，顯然就是中共「學術融台」策略的解套與進一步延伸。

另一方面，協助台灣高教人才解決「後顧之憂」，增加赴陸誘因，也成為大陸院校的施力點。例如湖北黃岡師範學院就為台籍博士提供講師、副教授、教授的職位，年薪分別為16萬、18萬、20萬人民幣；其次每月給予住房補貼1,800元，每年給予安家費5萬元，每年發放交通補貼1萬元，每年可報銷不超過4,000元的門診醫療費用等。

湖北經濟學院則提供「拎包入住」的套房、專項科研啟動費，還將建設專屬的台灣博士公寓，目前已有超過40名台籍教師選擇在此任教。

此外，7月也傳出台灣大學前代理校長、資訊工程學系教授郭大維受聘香港城市大學，將出任該校工學院院長及李兆基資訊工程講座教授。雖然後來台大稱僅為短期借調，但也讓外界再次關注台灣高教人才競相赴陸港澳的現狀。

台灣反制：「風險」至上

面對大陸頻頻出招，民進黨政府也嘗試反制，針對大陸「惠台31條」包括鼓勵台灣專業人才申請大陸「千人計劃」（海外高層次人才引進計劃），2019年6月，科技部次長許有進就表示，透過學校清查結果，有7位研究人員參與，其中2人已離職，轉赴對岸工作。

對此，陸委會表示，教育部及科技部均已依行政院指示，求各公私立科研機構及大學院校未經許可，不得參與上述計劃，並警告，如有觸法也將依規定處置。

與此同時，中研院也於6月宣佈，8月起在大陸大學擔任專任教師的台灣人，禁止兼任中研院研究人員，再次引來「政治綁架學術自由」的批評。中研院解釋，是參照陸委會的公告，《兩岸人民關係條例》第33條第2項指國人不得擔任大陸黨務、軍事、行政或具政治性機關職務或成員。

雖然陸委會表示，赴台學術機構及大學院校的兼職人員選聘事宜，並非《兩岸人民關係條例》適用範圍；且並非所有大陸的大學都屬於政務系統，須依個案具體事證，分別審認組織以及職務性質兩個要件，不能一概而論。但陸委會也「緩頰」稱，中研院是台灣學術研究最高機關，對台灣「國家安全」利益具深遠影響，該院研究人員之聘任資格條件，為其人事職權，陸委會表示予以尊重。

兩岸針對高教人才所進行的「攻防戰」，台灣因本身資源、環境問題，顯得有些「左支右絀」，但大陸的措施也常因政治考慮，而未竟全功。

從事大陸惠台政策效應研究的武漢大學行政管理系台籍副教授田蘊祥接受本刊訪問時分析，被CSSCI收錄的30種台灣期刊，有些在該學門並非影響力最高的，以較不會涉及統獨等敏感內容來取捨，可見其刊物收錄的標準「有藝術」、「有考慮」。

至於CSSCI此舉會不會為台灣學者赴陸教研提供更強的誘因？田蘊祥對於後續效果持保留態度。他認為，這些刊物不乏台灣社會科學引文索引（TSSCI）的來源期刊，其投稿難度不比大陸期刊來得低。因此，CSSCI收錄台灣期刊的效果，形式大於實質。

自信開放才是正途

整體來說，大陸「融台」戰略已全線鋪開，其中高教人才是兩岸攻防重點之一。CSSCI逕自宣佈收錄台灣30種人文社科類學術期刊，就是在為台灣高教人才赴陸減少障礙；從青壯到資深，越來越多台灣人才赴陸港澳工作。這是「惠台31條」在學術領域的落實，也是大陸對台「融合發展」戰略的延伸。

然而，民進黨政府的抵制力道也在加大。陸委會不時在網路上宣導「赴陸有風險」；民進黨中常會7月也開始推出「紅色威脅、紅色滲透」系列專題報告，主題就包括「高等教育機構的紅色滲透」。這些都可視為蔡英文推行「民主防護網」的環節，試圖「提醒」台灣人才赴陸的風險，並將其留在這張「網」下。

不可諱言，兩岸在高教人才的攻防，都被官方視為政治角力的一環。但許多台籍教師也直言，前往大陸工作，政治不是第一考慮，是否有發揮的空間以及相匹配的薪水才重要。畢竟「拜佛祖，也要顧腹肚」，台灣高教缺乏市場與資源，若在台灣找不到機會，自然會轉向機會更多、待遇更高的大陸市場。

平心而論，無論是資料庫的建制、檔案史料的收藏，或是相對較為開放自由的研究空間，台灣學術界自身本來就具有獨特優勢。然而，隨著台灣全島陷入追求政治自由的近20年，台灣經濟停滯，對高等教育的資源挹注愈發短少。以台灣大學為例，2018年經費已大幅刪減到僅有十年前的六成，更別說少子化導致公私立大學經營困難，許多有能力的教師也得不到相應的薪資待遇與穩定的工作。此外，近來政治力影響學術研究的案例也越來越多，包括管中閔出任台大校長案，至今仍受紛擾，都不斷消耗原有的學術優勢。

而一海之隔的中國大陸，已躋身為世界第二大經濟體，擁有豐沛資源、廣大市場，同步帶動學術研究的轉變與進展；同文同種的淵源，也讓台灣人才在大陸能快速適應，是吸引台灣人才赴陸的強大吸引力。但以發展為優先的「中國特色」以及過於嚴厲的威權制度，也確實讓許多成長在「西式自由民主」的台灣人不太習慣。

台灣應扭轉封閉自守的思維，一味被動防守圍堵，最終只會陷入惡性循環，讓人才在政治惡鬥的島內自我萎縮。猶如過去台灣人才一窩蜂赴美發展，後來許多人也歸鄉效力，可知自信開放才是正途，自閉鎖國無疑歧路。而大陸即便是有雄厚資源作為後盾，恐怕也只有等建立起「偉大復興」的真正自信，健全其政治與學術環境，才能既留住人，也留住心。